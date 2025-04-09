Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (17:30 МСК);

- члены ЕС проголосуют по мерам противодействия пошлинам США на сталь и алюминий;

- вступают в силу торговые пошлины США против отдельных стран;

- протоколы заседания ФРС (21:00 МСК);

- ВВП России в 4-м кв. 2024 года (19:00 МСК);

- советы директоров "Татнефти", "Аэрофлота", "ТГК-14" рассмотрят рекомендации по дивидендам за 2024 год;

- сокращенные результаты Сбербанка за 3 месяца 2025 года по РСБУ.

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