Инвестбанк "Синара" открыл торговую идею "Лонг в индексе S&P 500"

Инвестиционный банк "Синара" открыл торговую идею "Лонг в индексе S&P 500", сообщается в материале старшего аналитика Сергея Вахрамеева и аналитика Георгия Горбунова.

"Предлагая новую торговую идею, мы ожидаем восстановления рынка США после его 20%-ного падения и роста до рассчитанного нами справедливого значения на конец года в 5500 пунктов", - отмечают эксперты.

Экономисты считают, что тарифы Д. Трампа приведут к снижению оценок реального роста ВВП Америки в 2025 году на 1,5-2% - это равносильно уменьшению прогноза средневзвешенной прибыли компаний, чьи акции формируют S&P 500, на 10-14%, указывают эксперты инвестбанка. В то же время, отмечают они, индекс S&P 500 снизился с рекордных значений на 20%, а значит, влияние пошлин по большей части уже отыграно.

"По нашему мнению, вероятность как минимум частичной отмены анонсированных пошлин после встреч Трампа с лидерами разных стран выше, чем вероятность обострения конфронтации. Следовательно, и вероятность роста индекса S&P 500 выше, чем его снижения, - пишут Вахрамеев и Горбунов в обзоре.

"Торговую идею можно реализовать через фьючерс, базисным активом которого являются паи SPDR S&P 500 ETF Trust. Следует при этом учесть горизонт идеи (четыре месяца) и перенести истекающий 20 июня срок действия позиции в следующий контракт. По нашей оценке, на указанном горизонте торговая идея может заработать до 6% в долларах США", - указывают аналитики инвестбанка.

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