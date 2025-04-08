"БКС МИ" подтверждает парную торговую идею "Лонг в акциях Ozon против HeadHunter"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает парную торговую идею "Лонг в акциях Ozon/Шорт в акциях МКПАО "Хэдхантер", открытую 11 февраля 2025 года, с ожидаемой доходностью 10-15% к середине апреля-мая текущего года, говорится в обзоре инвесткомпании.

"Идея заработала 5% за два месяца или 3% после вычета стоимости фондирования, несмотря на широкое снижение рынка. За последний месяц спред несколько сузился в отсутствие новостей по компаниям, однако мы ждем, что результаты за I квартал 2025 года приведут к его расширению. Ждем еще 5-10% за месяц, - указывают эксперты. - Напомним, что наша идея краткосрочная. В ее основе лежит именно относительная динамика бумаг. То есть не имеет значения, будут котировки расти или падать в абсолютном выражении. На горизонте года сохраняем позитивный взгляд на обе бумаги".

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