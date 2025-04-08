Изменения рубля в паре с юанем днем незначительные на фоне улучшения ситуации на мировых рынках

Москва. 8 апреля. Китайский юань на торгах Московской биржи во вторник днем практически не изменился по отношению к закрытию предыдущего дня. Рубль относительно стабилен в основных валютных парах на фоне наметившегося улучшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе развернувшихся вверх в рамках коррекции цен на нефть. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,586 руб., что всего на 0,5 коп. выше уровня закрытия понедельника.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск подешевел относительно закрытия предыдущего торгового дня на 0,25% - до 87,86 руб./$1; контракт EURRUBF опустился в цене на 0,08%, до 95,1 руб./EUR1.

Нефтяные котировки днем во вторник демонстрируют умеренный рост в рамках коррекции после заметного падения в предыдущие несколько дней. Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск подорожали на 0,62% - до $64,61 за баррель. Котировки майских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,72% - до $61,14 за баррель. Накануне обе марки подешевели на 2,1%, обновив минимумы примерно за четыре года на фоне роста опасений глобальной рецессии и сокращения спроса на энергоносители.

Президент США Дональд Трамп в понедельник пригрозил ввести дополнительные 50-процентные пошлины на китайский импорт, если КНР не откажется от ответных мер на американские зеркальные тарифы. Если это случится, в совокупности тарифы на китайский импорт вырастут до 104%. В ответ китайский Минторг заявил, что Пекин не намерен уступать, если США продолжат давление на Китай при помощи пошлин. Давление на нефтяные котировки также оказывает решение стран ОПЕК+ ускорить снятие ранее принятых ограничений на добычу, а также новость о том, что саудовская госкомпания Saudi Aramco снизит цены на все сорта нефти, главным образом для клиентов из Азии.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник продемонстрировали восстановление после сильного падения в предыдущие несколько дней. Позитивное влияние на настроения инвесторов оказал в том числе рост фьючерсов на американские фондовые индексы. Китайский индекс Shanghai Composite по итогам торгов вырос на 1,6%. Гонконгский Hang Seng прибавил 1,5% после того, как за предыдущую сессию он потерял 13,2% (наихудшее дневное падение с 2008 года). Народный банк Китая вновь заявил о намерении понизить процентные ставки и нормы обязательных резервов для банков в этом году, что оказало поддержку рынкам.

Большинство фондовых индексов крупнейших стран Западной Европы активно поднимается во вторник, восстанавливаясь после падения до многомесячных минимумов по итогам предыдущей сессии. Брюссель готов к переговорам с Вашингтоном, несмотря на повышенную напряженность в торговых отношениях, и предлагает взаимное обнуление пошлин, заявила накануне председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. "Мы предложили нулевые пошлины на промышленные товары, как мы успешно сделали это со многими другими торговыми партнерами. Потому что Европа всегда готова к хорошей сделке. Поэтому мы держим предложение о ней на столе", - сказала глава ЕК.

Президент США Дональд Трамп заявил, что для решения проблемы торгового дисбаланса Евросоюзу нужно покупать больше энергоносителей у американских компаний. Говоря о торговых отношениях с ЕС, Трамп отметил, что его не устраивают не только пошлины на американскую продукцию, но и другие ограничения. "Речь идет о разных стандартах, тестах (для импортируемой продукции - ИФ)", - пояснил он.

Недельные данные по инфляции позволяют говорить, что замедление темпа роста цен не останавливается, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "В январе она (инфляция) была меньше 11%, в феврале - меньше 8%, а за март цифра выйдет завтра, но недельные данные позволяют рассчитывать, что замедление как минимум не останавливается", - заявила Набиуллина на встрече с депутатами фракции КПРФ. Она отметила, что высокая ключевая ставка смогла подавить дополнительный инфляционный импульс и сдержать сильное инфляционное давление прошлого года.

Целевой диапазон на вторник для пары "юань/рубль" составляет 11,4-11,7 руб. за юань, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов. Аналитик прогнозирует, что активизации спроса на нацвалюту будет способствовать наметившаяся стабилизация внешнего фона, и в первую очередь попытки восстановления нефтяных котировок и фьючерсов на фондовые индексы США. Кроме того, поддержку рублю окажут и увеличившиеся с 7 апреля продажи Банком России юаней с 6 млрд до 10,5 млрд руб. в сутки.

Курс валютной пары "юань/рубль" сохраняет потенциал возврата выше уровня 11,6 руб. за юань по мере исчерпания временной поддержки со стороны выросшего предложения валюты ЦБ РФ, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB). Также эксперты отмечают, что риски повторного ухода котировок нефти марки Brent в сторону $62 за баррель пока остаются, что будет сдерживать рост курса рубля.

Ставки межбанковского кредитного рынка слегка подросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 7 апреля выросла на 11 базисных пунктов, составив 21,66% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц во вторник повысилась на 1 базисный пункт - до 21,61% годовых. Срочные версии ставок на три месяца и шесть месяцев увеличились на 2 базисных пункта - до 21,60% и 21,77% годовых, соответственно.

Банк России во вторник, 8 апреля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 100 млрд рублей (при лимите 100 млрд рублей и спросе 1 трлн 3,6 млрд рублей) в среднем по ставке 20% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 1 апреля, банки разместили в ЦБ РФ 210 млрд рублей (при лимите 210 млрд рублей и спросе 1 трлн 296,9 млрд рублей) в среднем по ставке 20,01% годовых.