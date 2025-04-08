Среднесрочная техническая картина по S&P; 500 ухудшилась - "Велес Капитал"

Среднесрочная техническая картина по индексу S&P 500 ухудшилась, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"С технической точки зрения по S&P 500 все еще наблюдается сильная краткосрочная перепроданность, для снятия которой индикатору потребуется вернуться в район 5200 пунктов. При стабилизации выше 5200 пунктов он может пойти на закрытие образовавшегося в апреле "гэпа" и подняться к 5390 пунктам и выше. Положение ниже 5600 пунктов предупреждает о рисках возвращения к среднесрочным продажам, - пишет эксперт. - Кроме того, 50-дневная скользящая средняя направилась вниз и готовится пересечь 200-дневную скользящую среднюю, что может стать важным сигналом смены долгосрочного тренда на "медвежий": пересечение может произойти в районе 5755 пунктов. Инвесторам в текущих условиях имеет смысл наблюдать за важными техническими уровнями, учитывая ухудшение технической картины по "широкому рынку", ниже 5600-5755 пунктов".

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