"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "Делимобиля" с целью 218,9 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Делимобиля" с целью 218,9 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 25,5%, стоп-приказ: 169 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что "Делимобиль" является самым популярным сервисом каршеринга, который с большим отрывом опережает ближайших конкурентов - "Яндекс.Драйв", "СитиДрайв" и BelkaCar.

"С технической точки зрения акции двигаются в рамках бокового тренда, - указывают в "Финаме". - Идея на рост бумаги с целью 218,9 руб. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 169 руб. риск на портфель составит 0,15%. Соотношение прибыль/риск составляет 8,3".

"Делимобиль" - ведущая каршеринговая компания в России, автопарк которой составляет более 30 тыс. автомобилей на июль 2024 года. Доля рынка "Делимобиля" по количеству поездок составляет 40%, по данным "Б1".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.