Курс рубля сохраняет потенциал ухода выше 11,6 руб. за юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль сохраняет потенциал возврата выше уровня 11,6 руб. за юань по мере исчерпания временной поддержки со стороны выросшего предложения валюты ЦБ РФ, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

Также эксперты отмечают, что риски повторного ухода котировок нефти марки Brent в сторону $62 за баррель пока остаются.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.