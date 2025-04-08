Рубль утром дорожает в паре с юанем благодаря улучшению ситуации на мировых рынках, в том числе росту цен на нефть

Москва. 8 апреля. Китайский юань снижается на Московской бирже утром во вторник, рубль умеренно дорожает на фоне наметившегося улучшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе развернувшихся вверх в рамках коррекции цен на нефть. При этом геополитический фактор временно отошел на второй план, так как в последние дни никаких важных сообщений на эту тему не поступает.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,5495 руб. (-3,15 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 17,91 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Мировые цены на нефть восстанавливаются утром во вторник после падения по итогам трех сессий подряд. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 мск составила $64,94 за баррель, что на 1,14% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на 2,1%, до $64,21 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 1,22%, до $61,44 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на 2,1%, до $60,7 за баррель.

Нефть за три минувших сессии обновила минимумы примерно за четыре года на фоне роста опасений глобальной рецессии и сокращения спроса на энергоносители в результате эскалации торговой войны. Президент США Дональд Трамп в понедельник пригрозил ввести со среды дополнительные 50%-е пошлины на китайский импорт, если Пекин не откажется от ответных мер на американские зеркальные тарифы. В ЕС между тем предложили ввести 25%-е ответные пошлины на ряд американских товаров.

Падению котировок также способствовали новости о том, что саудовская госкомпания Saudi Aramco снизит цены на все сорта нефти, а также решение стран ОПЕК+ ускорить снятие ранее принятых ограничений на добычу.

Американские фондовые индексы преимущественно снизились по итогам очень волатильной сессии в понедельник. Резкие изменения фондовых индикаторов спровоцировали сообщения СМИ о том, что Вашингтон собирается отложить введение ответных пошлин в отношении торговых партнеров Соединенных Штатов на 90 дней. Эти сообщения были вскоре опровергнуты Белым домом. Президент США Дональд Трамп заверил, что не собирается откладывать на более поздний срок введение пошлин. При этом он выразил готовность к переговорам со странами, желающими согласовать условия отмены пошлин. "Мы готовы к переговорам по справедливым сделкам", - заявил президент.

Объявление пошлин в прошлую среду привело к тому, что неделя стала для американских индексов худшей с начала пандемии коронавируса. Инвесторы опасаются, что эскалация внешнеторговой напряженности может спровоцировать рецессию в мировой экономике. Тем временем участники рынка все больше ждут снижения ставок Федрезерва с целью поддержать американскую экономику. Трейдеры теперь ожидают пять понижений ставки суммарно на 125 базисных пунктов до конца текущего года. На прошлой неделе трейдеры ожидали всего трех снижений.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник восстанавливаются после сильного падения, зафиксированного в последние несколько дней. Позитивное влияние на настроения инвесторов оказывает, в том числе, рост фьючерсов на американские фондовые индексы. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:30 МСК вырос на 0,4%. Гонконгский Hang Seng прибавляет также 0,4% после того, как за предыдущую сессию он потерял 13,2% (наихудшее дневное падение с 2008 года). Народный банк Китая повторил, что планирует понизить процентные ставки и нормы обязательных резервов для банков в этом году, это оказало поддержку рынкам.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:30 МСК подскочило на 5,6%. Президент США Дональд Трамп в понедельник провел телефонный разговор с премьером Японии Сигэру Исибой, в ходе которого они обсудили, в частности, ситуацию с пошлинами. "Я поговорил с премьером Японии. Он отправляет команду высокопоставленных представителей для переговоров", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Ранее Исиба заявил, что Токио не пойдет на ответные меры в связи с введением пошлин США, которые в случае японской продукции составят 24%. По его словам, для урегулирования разногласий Японии и США нужна встреча лидеров двух государств.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:24 МСК увеличился на 0,1% после снижения по итогам четырех предыдущих торгов. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 1,9%.