Акции финсектора остаются наиболее перспективными для покупок - "Алор Брокер"

Акции российского финансового сектора по-прежнему остаются наиболее перспективными для покупок, говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексея Антонова.

"Рынок в целом выглядит сильно перепроданным. Открывать "шорты" сейчас неоправданно рискованно, а вот покупка бумаг на средний срок выглядит интересно. Однако, как уже упоминалось, риски стагнации мировой экономики никуда не делись, поэтому мы не уверены, что в ближайшее время увидим полноценный разворот акций вверх, а не всего лишь отскок, - пишет эксперт. - Поэтому стоит сохранять деньги на случай падения индекса Мосбиржи ниже 2500 пунктов. Хранить резерв можно в фондах денежного рынка. Наиболее перспективными мы по-прежнему считаем акции финансового сектора".

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