Индекс RGBI может вернуться в диапазон 107-108п во вторник - ПСБ

Индекс RGBI может вернуться в диапазон 107-108 пунктов на торгах во вторник, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

"Индекс RGBI на внешнем негативе в понедельник резко снизился (до 105,86п), сходу пробив наш целевой уровень коррекции 107-108 пунктов. Вместе с тем во вторник ожидаем отскок рынка и возврат индекса в данный диапазон, - пишет эксперт в комментарии

По мнению Грицкевича, в целом все тренды, намеченные еще в начале текущего года, сохраняются - диалог РФ-США продолжается, а дезинфляционные факторы по-прежнему преобладают, что позволяет рассчитывать на смягчение риторики ЦБ РФ на ближайших заседаниях.

"На наш взгляд, достигнутые уровни госбумаг снова выглядят привлекательно для возобновления увеличения позиции в длинных ОФЗ-ПД и корпоративных бондах с фиксированным купоном и рейтингом "ААА/АА", - указывает аналитик банка.

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