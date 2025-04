Brent торгуется у $65,1/барр.

Уолл-стрит завершила волатильную сессию понедельника преимущественно в минусе. Фондовые рынки Азии восстанавливаются на торгах во вторник после сильного падения в последние дни. Цены на нефть растут во вторник утром.

Американские фондовые индексы преимущественно снизились по итогам очень волатильной сессии в понедельник.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,91% и составил 37965,6 пункта.

Standard & Poor''s 500 опустился на 0,23% - до 5062,25 пункта.

Тем временем Nasdaq Composite прибавил 0,1% и составил 15603,26 пункта.

S&P 500 в ходе торгов поднимался до 5246,57 пункта и падал до 4835,04 пункта, показав максимальное внутридневное колебание с 2010 года, пишет MarketWatch. Изменение Dow Jones в ходе одной торговой сессии было рекордным в истории, по данным CNBC.

Резкие изменения индексов спровоцировали сообщения СМИ о том, что Вашингтон собирается отложить введение ответных пошлин в отношении торговых партнеров Соединенных Штатов на 90 дней. Эти сообщения были вскоре опровергнуты Белым домом.

Президент США Дональд Трамп заверил, что не собирается откладывать на более поздний срок введение пошлин. При этом он выразил готовность к переговорам со странами, желающими согласовать условия отмены пошлин. "Мы готовы к переговорам по справедливым сделкам", - заявил президент.

Объявление пошлин в прошлую среду привело к тому, что неделя стала для американских индексов худшей с начала пандемии коронавируса. Инвесторы опасаются, что эскалация внешнеторговой напряженности может спровоцировать рецессию в мировой экономике.

Аналитики Morgan Stanley (SPB: MS) предположили, что фондовый индекс Standard & Poor''s 500 может упасть еще на 7-8%, если Белый дом не отступит от планов по увеличению импортных пошлин или не появятся признаки смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.

"Вы будете слышать различные мнения по поводу того, когда и на каком уровне рынок достигнет дна, но все это лишь догадки, - написали аналитики Bespoke Investment Group. - Этого пока никто не знает".

Тем временем участники рынка все больше ждут снижения ставок Федрезерва с целью поддержать американскую экономику. Трейдеры теперь ожидают пять понижений ставки суммарно на 125 базисных пунктов до конца текущего года. На прошлой неделе трейдеры ожидали всего трех снижений.

В то же время глава JPMorgan Джейми Даймон отметил, что пошлины наверняка приведут к ускорению роста цен как на американские, так и на импортные товары, "поскольку себестоимость растет, и повышается спрос на американские товары". По его мнению, инфляция будет устойчивее, чем многие ожидают, в результате чего процентные ставки могут оставаться повышенными даже в условиях охлаждения экономики.

Акции Apple Inc. (SPB: AAPL) подешевели на 3,7%. За три сессии компания потеряла почти $640 млрд капитализации, её котировки упали примерно на 20%.

Цена бумаг Home Depot Inc. (SPB: HD) просела на 3,5%, Travelers Cos. (SPB: TRV) - на 3,4%, Caterpillar (SPB: CAT) - на 3%.

Также в минусе закрылись акции автопроизводителей, в том числе General Motors (SPB: GM) (-1,5%), Stellantis (-4,7%), Ford Motor (SPB: F) (-3,6%) и Tesla (SPB: TSLA) (-2,6%)

Тем временем рыночная стоимость Nvidia Corp. (SPB: NVDA) выросла на 3,5%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 2,5%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 1,7%.

Капитализация ведущих банков Уолл-стрит также увеличилась, в том числе Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) и JPMorgan Chase & Co.- на 2%, Morgan Stanley - на 1,1%, Bank of America Corp. (SPB: BAC) - на 3,5%.

Американская Match Group (SPB: MTCH), владелец приложений для знакомств Tinder и Hinge, назначила членом совета директоров предпринимателя Даррела Кавенса, а также рекомендовала акционерам голосовать против назначения в совет кандидатов, выдвинутых инвесткомпанией Anson Funds Management. Акции компании подешевели на 3,1%.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник восстанавливаются после сильного падения, зафиксированного в последние несколько дней.

Позитивное влияние на настроения инвесторов оказывает, в том числе, рост фьючерсов на американские фондовые индексы.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:30 МСК вырос на 0,4%. Гонконгский Hang Seng прибавляет также 0,4% после того, как за предыдущую сессию он потерял 13,2% (наихудшее дневное падение с 2008 года).

Народный банк Китая повторил, что планирует понизить процентные ставки и нормы обязательных резервов для банков в этом году, это оказало поддержку рынкам, сообщает Trading Economics.

В число лидеров подъема среди компонентов Hang Seng входят акции разработчика игр Netease Inc. (SPB: NTES), которые подорожали на 7,3%, интернет-ритейлера JD.com Inc. (SPB: JD) - на 7,2%, производителя молочной продукции China Mengniu Dairy - на 6,6%.

Помимо этого повышаются котировки бумаг туристической фирмы Trip.com - на 6,3%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 4,8%, автомобильных Geely, BYD и Li Auto (SPB: LI) - на 4,8%, 4,1% и 1% соответственно, нефтяных CNOOC и PetroChina Co. (SPB: 857) - на 4% и 2,1% соответственно.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:30 МСК подскочило на 5,6%.

Президент США Дональд Трамп в понедельник провел телефонный разговор с премьером Японии Сигэру Исибой, в ходе которого они обсудили, в частности, ситуацию с пошлинами.

"Я поговорил с премьером Японии. Он отправляет команду высокопоставленных представителей для переговоров", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее Исиба заявил, что Токио не пойдет на ответные меры в связи с введением пошлин США, которые в случае японской продукции составят 24%. По его словам, для урегулирования разногласий Японии и США нужна встреча лидеров двух государств.

Котировки акций производителя кабелей и проволоки Fujikura подскочили на 19,5%, выпускающей стальную продукцию Japan Steel Works - на 18,1%, банка Mizuho Financial - на 13%, страховщика Dai-ichi Life - на 12%.

Также поднимается стоимость бумаг автопроизводителей Toyota (+7,1%) и Nissan (+8,9%), производителя потребительской электроники Sony (+7,3%), чипмейкеров Tokyo Electron (+8,5%) и Advantest (+10,4%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:24 МСК увеличился на 0,1% после снижения по итогам четырех предыдущих торгов.

Цена акций Samsung Electronics, крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, выросла на 0,8%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 2,5%, генерирующей Korea Electric Power (SPB: KEP) - на 0,5%.

При этом котировки бумаг сталелитейной Posco опустились на 1,5%, автомобильной Hyundai Motor - на 0,2%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 1,9%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto повысилась на 2% и 1,5% соответственно.

Наиболее существенный прирост показывают котировки акций нефтегазовой Strike Energy и производителя платины Zimplats - на 14,3% и 12,6% соответственно. Также дорожают бумаги урановой компании Boss Energy (+9,3%), угольной Whitehaven Coal (+8,9%), производителей лития Liontown Resources (+8,1%).

Цены на нефть восстанавливаются утром во вторник после падения по итогам трех сессий подряд.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $65,05 за баррель, что на $0,84 (1,31%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на $1,37 (2,1%), до $64,21 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,87 (1,43%), до $61,57 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $1,29 (2,1%), до $60,7 за баррель.

Нефть за три минувших сессии обновила минимумы примерно за четыре года на фоне роста опасений глобальной рецессии и сокращения спроса на энергоносители в результате эскалации торговой войны.

Президент США Дональд Трамп в понедельник пригрозил ввести со среды дополнительные 50-процентные пошлины на китайский импорт, если Пекин не откажется от ответных мер на американские зеркальные тарифы.

В ЕС между тем предложили ввести 25-процетные ответные пошлины на ряд американских товаров.

Падению котировок также способствовали новости о том, что саудовская госкомпания Saudi Aramco снизит цены на все сорта нефти, а также решение стран ОПЕК+ ускорить снятие ранее принятых ограничений на добычу.