.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов во вторник могут подрасти в рамках коррекции на фоне наметившегося отскока мировых рынков
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в РФ в феврале замедлился до 0,2%
Рост промпроизводства в РФ в феврале замедлился до 0,2% после повышения на 2,2% в январе, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались слабее ожиданий экономистов. Во многом замедление объясняется "лишним" днем в феврале 2024 года
 
Контроль над получателями бюджетных средств расширят
Подход к контролю за получателями бюджетных средств по предложению Минфина изменится, следует из проекта поправок в Бюджетный кодекс, пишут "Ведомости". Согласно законопроекту, на который ссылается издание, мониторинг будет распространяться на всех...
 
Развитие электроэнергетики могут финансировать повышением платежей
Минэнерго предлагает профинансировать реализацию Генсхемы размещения энергообъектов до 2042 года стоимостью свыше 40 трлн рублей за счет повышенных платежей энергорынка, пишет "Коммерсантъ". Конечная стоимость электроэнергии в РФ (включает цену...
 
Регионы смогут передать Соцфонду функции по начислению региональных соцвыплат
Социальный фонд продолжает аккумулировать на своей инфраструктуре функции начисления социальных выплат, пишет "Коммерсантъ". Как следует из поправок к Бюджетному кодексу, предложенных Минтрудом, в ближайшее время субъекты смогут передать ему...
 
08 апреля 2025 года 09:41

Цены рублевых корпбондов во вторник могут подрасти в рамках коррекции на фоне наметившегося отскока мировых рынков

Москва. 8 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник могут умеренно подрасти в рамках коррекции на фоне наметившегося отскока мировых рынков капитала, в том числе цен на нефть, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы преимущественно снизились по итогам очень волатильной сессии в понедельник. Индекс Dow Jones Industrial Average уменьшился на 0,9%, Standard & Poor''s 500 опустился на 0,23%. Тем временем Nasdaq Composite прибавил 0,1%. S&P 500 в ходе торгов поднимался до 5246,57 пункта и падал до 4835,04 пункта, показав максимальное внутридневное колебание с 2010 года. Изменение Dow Jones в ходе одной торговой сессии было рекордным в истории.

Резкие изменения индексов спровоцировали сообщения СМИ о том, что Вашингтон собирается отложить введение ответных пошлин в отношении торговых партнеров Соединенных Штатов на 90 дней. Эти сообщения были вскоре опровергнуты Белым домом. Президент США Дональд Трамп заверил, что не собирается откладывать на более поздний срок введение пошлин. При этом он выразил готовность к переговорам со странами, желающими согласовать условия отмены пошлин. "Мы готовы к переговорам по справедливым сделкам", - заявил президент.

Объявление пошлин в прошлую среду привело к тому, что неделя стала для американских индексов худшей с начала пандемии коронавируса. Инвесторы опасаются, что эскалация внешнеторговой напряженности может спровоцировать рецессию в мировой экономике.

Тем временем участники рынка все больше ждут снижения ставок Федрезерва с целью поддержать американскую экономику. Трейдеры теперь ожидают пять понижений ставки суммарно на 125 базисных пунктов до конца текущего года. На прошлой неделе трейдеры ожидали всего трех снижений.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник восстанавливаются после сильного падения, зафиксированного в последние несколько дней. Позитивное влияние на настроения инвесторов оказывает, в том числе, рост фьючерсов на американские фондовые индексы. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:30 МСК вырос на 0,4%. Гонконгский Hang Seng прибавляет также 0,4% после того, как за предыдущую сессию он потерял 13,2% (наихудшее дневное падение с 2008 года). Народный банк Китая повторил, что планирует понизить процентные ставки и нормы обязательных резервов для банков в этом году, это оказало поддержку рынкам.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:30 МСК подскочило на 5,6%. Президент США Дональд Трамп в понедельник провел телефонный разговор с премьером Японии Сигэру Исибой, в ходе которого они обсудили, в частности, ситуацию с пошлинами. "Я поговорил с премьером Японии. Он отправляет команду высокопоставленных представителей для переговоров", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Ранее Исиба заявил, что Токио не пойдет на ответные меры в связи с введением пошлин США, которые в случае японской продукции составят 24%. По его словам, для урегулирования разногласий Японии и США нужна встреча лидеров двух государств.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:24 МСК увеличился на 0,1% после снижения по итогам четырех предыдущих торгов. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 1,9%.

В свою очередь цены на нефть восстанавливаются утром во вторник после падения по итогам трех сессий подряд. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $64,77 за баррель, что на 0,87% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на 2,1%, до $64,21 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 0,96%, до $61,28 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на 2,1%, до $60,7 за баррель.

Нефть за три минувших сессии обновила минимумы примерно за четыре года на фоне роста опасений глобальной рецессии и сокращения спроса на энергоносители в результате эскалации торговой войны. Президент США Дональд Трамп в понедельник пригрозил ввести со среды дополнительные 50%-е пошлины на китайский импорт, если Пекин не откажется от ответных мер на американские зеркальные тарифы. В ЕС между тем предложили ввести 25%-е ответные пошлины на ряд американских товаров.

Падению котировок также способствовали новости о том, что саудовская госкомпания Saudi Aramco снизит цены на все сорта нефти, а также решение стран ОПЕК+ ускорить снятие ранее принятых ограничений на добычу.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла в 1,5 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 15,839 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 14,205 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 7 апреля снизился на 0,62% и составил 109,11 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (5-7 апреля) потерял 0,51%, опустившись до 1021,72 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "ГТЛК-001Р-07" (-1,81%), "АФК Система-1Р-11" (-1,74%), "АФК Система-1P-21" (-1,63%) и "ГТЛК-001Р-08" (-1,39%), а в лидерах повышения - облигации "РЖД-32" (+0,3%), "Сбербанк-001Р-SBER25" (+0,08%) и "Газпромбанк-001Р-22Р" (+0,06%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Сэтл групп" завершило размещение 5-летних облигаций серии 002Р-04 с офертой через 1,5 года объемом 6 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 2 апреля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 23,9% годовых, купоны ежемесячные. Объем займа по итогам сбора заявок был увеличен вдвое - с не менее 3 млрд рублей до 6 млрд рублей.

ПАО "Инарктика" (MOEX: AQUA) завершило размещение двух выпусков трехлетних облигаций серий 002Р-02 и 002Р-03 объемом по 2 млрд рублей каждый. Сбор заявок на выпуски прошел 2 апреля. По бондам 002Р-02 предусмотрены фиксированные квартальные купоны. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых, ей соответствует доходность к погашению в 20,4% годовых. По выпуску 002Р-03 купоны плавающие ежемесячные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред в размере 340 базисных пунктов.

ПАО "ЕвроТранс" (MOEX: EUTR) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 2-летних облигаций серии БО-001Р-07 объемом 4 млрд рублей на уровне 24,5% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 27,45% годовых, купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 7 апреля. Техразмещение запланировано на 10 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ООО "Роял капитал" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций с call-опционом через 2 года серии БО-02 объемом 150 млн рублей на уровне 31% годовых. Ориентиру соответствует доходность к досрочному погашению на уровне 35,81%. Купоны ежемесячные. По выпуску установлен пакет ковенант. Сбор заявок на выпуск прошел 7 апреля. Техразмещение запланировано на 10 апреля. Заем доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам.

ООО "Ресурсы Албазино" (100%-я дочерняя компания АО "Полиметалл") выставило на 23 апреля оферту по согласованию с владельцами дебютных облигаций серии 001Р-01. Период предъявления бумаг к оферте - с 16 по 22 апреля. Максимальное количество приобретаемых бумаг - до 500 тыс., цена приобретения - 100% от номинала. Компания разместила 5-летний выпуск на 500 млн рублей в декабре 2024 года. Ставки 1-8-го квартальных купонов равны размеру ключевой ставки ЦБ, действующей на 7-й день, предшествующий дате начала купона. Таким образом, ставка 1-го купона составила 21% годовых. По выпуску объявлена плановая оферта через два года. Выпуск размещался в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 50 млрд рублей.

ФПК "Гарант-инвест" допустила дефолт по выплате 19-го купона облигаций серии 002Р-07 на сумму 42,7 млн рублей, а также технические дефолты по выплате 8-го купона бондов серии 002Р-10 на 31,4 млн рублей и по выплате 23-го купона облигаций серии 002Р-06 на 21,4 млн рублей. До этого компания уже допустила один дефолт и серию техдефолтов. Причина неисполнения обязательств - "неблагоприятная рыночная конъюнктура, в частности, существенный рост ключевой ставки ЦБ РФ в течение 2024 года". "Гарант-инвест" еще после первого техдефолта сообщил о невозможности исполнить обязательства по предстоящим процентным платежам и офертам по остальным выпускам облигаций. Сейчас компания прорабатывает возможные варианты реструктуризации всех находящихся в обращении выпусков. Компания планирует опубликовать предлагаемые условия реструктуризации в течение 30 рабочих дней с 14 марта. В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых бондов компании на общую сумму 10,5 млрд рублей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
08 апреля 2025 года 16:41
Акции Группы Позитив в настоящее время неинтересны для покупок - ПСБ
Акции ПАО "Группа Позитив" (головная компания группы Positive Technologies, занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности) в настоящее время неинтересны для покупок, говорится в материале аналитика банка ПСБ Екатерины Крыловой. "Слабые итоги эмитента за 2024 год по МСФО...    читать дальше
.
08 апреля 2025 года 16:08
"Финам" повысил рейтинг "префов" Башнефти до "держать"
"Финам" повысил рейтинг привилегированных акций "Башнефти" с "продавать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 1122 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 3,1%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Также инвесткомпания сохраняет рейтинг "продавать"...    читать дальше
.
08 апреля 2025 года 15:34
Среднесрочная техническая картина по S&P; 500 ухудшилась - "Велес Капитал"
Среднесрочная техническая картина по индексу S&P 500 ухудшилась, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "С технической точки зрения по S&P 500 все еще наблюдается сильная краткосрочная перепроданность, для снятия которой индикатору потребуется...    читать дальше
.
08 апреля 2025 года 15:00
Допэмиссия акций позволит ВК сократить долговую нагрузку - Freedom Finance Global
Допэмиссия акций позволит "ВК" сократить долговую нагрузку, считает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Совет директоров компании одобрил список участников закрытой подписки на акции в рамках дополнительной эмиссии объемом 115 млн руб., решение по которой вынесено на внеочередное...    читать дальше
.
08 апреля 2025 года 14:29
Вероятность снижения ставки ЦБ РФ в июне-июле повышается - "Т-Инвестиции"
Вероятность снижения ключевой ставки ЦБ РФ в июне-июле повышается, полагает главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец. "В апреле наиболее вероятно сохранение ключевой ставки на текущем уровне, так как в острой фазе турбулентности оправдан выжидательный подход, - пишет эксперт в комментарии. - В...    читать дальше
.
08 апреля 2025 года 13:56
Акции Группы Позитив сохраняют потенциал роста - Freedom Finance Global
Акции "Группы Позитив" сохраняют потенциал роста, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. Прогнозная цена понижена на 13%, до 1480 рублей за штуку на горизонте 2025 года. "Компания представила довольно неоднозначные результаты по МСФО за 2024 год: выручка за...    читать дальше
.
08 апреля 2025 года 13:19
S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 4900-5240п во вторник - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 4900-5240 пунктов во вторник при высоком уровне волатильности, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Раимжана Байтерека. На взгляд эксперта, фактором неопределенности остается предложение Еврокомиссии ввести 25%-е пошлины на...    читать дальше
.
08 апреля 2025 года 12:46
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "Делимобиля" с целью 218,9 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Делимобиля" с целью 218,9 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 25,5%, стоп-приказ: 169 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что...    читать дальше
.
08 апреля 2025 года 12:16
"БКС МИ" подтверждает негативную оценку акций Группы Позитив
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает негативную оценку акций ПАО "Группа Позитив" (головная компания группы Positive Technologies , занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности), сообщается в материале аналитиков. Эмитент в понедельник, 7 апреля, опубликовал...    читать дальше
.
08 апреля 2025 года 11:51
Говорить о переломе негативного тренда на фондовых рынках пока рано - Альфа-банк
Говорить о переломе негативного тренда на фондовых рынках пока рано, полагает аналитик Альфа-банка Джон Волш. "Азиатские рынки акций во вторник с утра отыгрывают понесенные накануне рекордные потери, причем лучшую динамику показывает Япония, где трейдеры рассчитывают на преференции со стороны США...    читать дальше
.
08 апреля 2025 года 11:30
Курс рубля сохраняет потенциал ухода выше 11,6 руб. за юань - банк "Санкт-Петербург"
рс валютной пары юань/рубль сохраняет потенциал возврата выше уровня 11,6 руб. за юань по мере исчерпания временной поддержки со стороны выросшего предложения валюты ЦБ РФ, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург". Также эксперты отмечают, что риски повторного ухода котировок...    читать дальше
.
08 апреля 2025 года 11:10
Драйверов для роста цены акций Группы Позитив в ближайшие месяцы нет - "Мои Инвестиции"
Драйверов для роста котировок акций ПАО "Группа Позитив" (головная компания группы Positive Technologies, занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности) в ближайшие месяцы нет, говорится в материале аналитиков телеграм-канала "Мои Инвестиции". Эмитент опубликовал...    читать дальше
.
08 апреля 2025 года 10:59
Целевой диапазон торгов пары рубль/юань на вторник - 11,4-11,7 руб./юань - ПСБ
Целевой диапазон на вторник для пары рубль/юань составляет 11,4-11,7 рубля за юань, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. "Курс юаня начал неделю снижением к 11,6 руб. - утренние попытки развить рост в направлении 12 руб. оказались неудачными...    читать дальше
.
08 апреля 2025 года 10:40
Объем заимствований ОФЗ в 2025г вряд ли существенно превысит 5 трлн рублей - "Эйлер АТ"
Объем заимствований облигаций федерального займа в 2025 году вряд ли существенно превысит 5 триллионов рублей, полагает старший стратег по рынкам облигаций "Эйлер Аналитические Технологии" Виталий Наумов. Минфин объявил план заимствований на 2к25 и опубликовал график аукционов. Ведомство проведет...    читать дальше
.
08 апреля 2025 года 10:22
Рубль утром дорожает в паре с юанем благодаря улучшению ситуации на мировых рынках, в том числе росту цен на нефть
Москва. 8 апреля. Китайский юань снижается на Московской бирже утром во вторник, рубль умеренно дорожает на фоне наметившегося улучшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе развернувшихся вверх в рамках коррекции цен на нефть. При этом геополитический фактор временно отошел на второй план, так как в последние дни никаких важных сообщений на эту тему не поступает.    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.