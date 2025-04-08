"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций МДМГ

"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") с прогнозной стоимостью на уровне 1200 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика брокера Александра Самуйлова.

"Эмитент представил позитивные финансовые результаты за 2024 год. На 2025-2027 годы ожидаем замедление роста выручки из-за снижения темпов расширения сети, а также более скромных темпов роста среднего чека. Давление на маржу окажет дефицит квалифицированных медицинских кадров и открытие новых госпиталей ("Лапино-3", "Домодедово"), - пишет эксперт. - Дивиденды в 2025 году могут составить примерно 62 руб./акция (или 6,2% доходности). Отметим, что после завершения капитального ремонта МДМГ потенциально может увеличить дивидендные выплаты. По нашим оценкам, это позволит обеспечить повышенную доходность в 11,8% в 2027 году. Мы сохраняем рекомендацию "держать" с целевой ценой 1200 руб./акцию и потенциалом 20%, а полная доходность с учетом дивидендов может составить 26%".

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