Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- ежемесячный отчет Минэнерго США по рынку нефти;

- Правительство РФ проведет стратегическую сессию по вопросам электроэнергетики;

- Банк России опубликует Обзор рисков финансовых рынков;

- "Московская биржа" запускает новый расчетный фьючерсный контракт на природный газ.

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