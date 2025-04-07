Рубль в понедельник заметно повысился в паре с юанем на ожидании улучшения российско-американских отношений

Москва. 7 апреля. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов понедельника. Рубль вырос, несмотря на падение нефти, так как участники рынка находятся в ожидании позитивных новостей относительно нормализации российско-американских отношений и урегулирования украинского конфликта. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,581 руб., что на 13,85 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 8 апреля на 1 рубль 91,17 копейки, до 86,1891 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,7887 рубля, до 94,7742 руб./EUR1.

"Рубль показал низкую волатильность на прошлой неделе, несмотря на негативную конъюнктуру фондового рынка и снижение цен на нефть сорта Urals почти на 9%. В период с 7 апреля по 12 мая чистые продажи валюты Банком России в рамках бюджетного правила вырастут до 10,5 млрд руб., что может оказать дополнительную поддержку национальной валюте. Китайский юань за неделю подорожал на 0,3%, до 11,72 руб. По данным фьючерсов на Мосбирже, курс доллара вырос на 0,76%, до 87,98 руб., курс евро - на 1,69%, до 95,56 руб.", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

"Рубль открылся вниз к юаню, который немного не дошел до трехнедельной вершины, установленной в прошлый понедельник около отметки 11,85 руб. Однако вскоре российская валюта восстановилась и вышла в хороший плюс. Предложение иностранной валюты, вероятно, по-прежнему избыточно на фоне слабого спроса, который может быть обусловлен относительно низким объемом импорта. Давление на него способны оказывать проблемы с восстановлением потребительской активности из-за высоких процентных ставок, делающих для граждан недоступными кредиты. В то же время текущие низкие цены на нефть способны сократить экспортную выручку и поступление инвалюты в страну самое раннее через месяц. Поэтому рубль слабо реагирует на серьезное ухудшение конъюнктуры рынка сырья", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ожидается продолжение российско-американских переговоров, но их дата пока не определена.

"Действительно, продолжение должно быть, это общее понимание. Конкретного дня пока нет, как только появится, мы вас проинформируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли новые российско-американские контакты ожидаются на этой неделе.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил, что новые российско-американские контакты ожидаются на этой неделе.

На прошлой неделе Дмитриев посетил Вашингтон, где провел серию встреч с представителями американского истеблишмента. По его словам, целью контактов в ходе двухдневного визита в США было восстановление российско-американских отношений в целом, и прежде всего, в экономической и инвестиционной сферах.

Спецпредставитель президента РФ также выразил осторожный оптимизм по поводу того, что диалог России и США восстановился.

Цены на нефть немного сократили темпы снижения в понедельник вечером.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $64,24 за баррель, что на 2% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 2,2%, до $60,64 за баррель.

На минувшей неделе Brent подешевела на 10,9%, WTI - на 10,6%.

Объявление Вашингтоном новых крупных пошлин для иностранных торговых партнеров США спровоцировало рост опасений инвесторов в отношении перспектив мировой экономики, и соответственно, спроса на нефть.

Падению цен также способствовало решение стран ОПЕК+ ускорить снятие ранее принятых ограничений на добычу нефти.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 4 апреля осталась на прежнем уровне - 21,55% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки один и три месяца повысились на 1 базисный пункт - до 21,6% и 21,58% годовых. Версия на шесть месяцев в понедельник поднялась на 2 базисных пункта - до 21,75% годовых.

эб мв