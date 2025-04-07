Коррекция на рынке акций РФ замедлилась - Freedom Finance Global

Коррекция на рынке акций РФ замедлилась, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

"Торги 7 апреля на российских фондовых площадках открылись падением более чем на 3%, что стало реакцией на масштабный внешний негатив. - отмечает эксперт. - Во второй половине дня снижение стало менее интенсивным, и к последнему часу основной сессии номинированный в рублях индекс Мосбиржи опустился на 1,46%, а долларовый РТС терял 1,45%".

По мнению Мильчаковой, коррекцию провоцируют опасения по поводу замедления роста экономики Китая на фоне обостряющегося торгового конфликта с США, а также падение нефтяных цен. Частично панические настроения были смягчены заявлением Белого дома о переговорах Дональда Трампа с главами ряда государств о ликвидации взаимных пошлин.

Цена на нефть Brent опускается на 1,37%, до $64,68 за баррель на новостях о резком понижении Саудовской Аравией отпускных цен для своих азиатских клиентов.

Прогноз аналитика для индекса Мосбиржи на торги 8 апреля: диапазон 2700-2800 пунктов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.