Цены на газ в Европе будут колебаться в пределах $350-550 за тыс. куб. м во 2К25 - Freedom Finance Global

Цены на газ в Европе будут колебаться в пределах $350-550 за тыс. куб. м во 2 квартале 2025 года, полагает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Цена на газ на бирже TTF в Нидерландах 7 апреля снизилась на 4%, до полугодовых минимумов на уровне $401,6 за тыс. куб. м, а на бирже ICE в Лондоне она ушла ниже $400 за тыс. куб. м., - указывает эксперт в комментарии. - На наш взгляд, сезонный погодный фактор не стал основным драйвером движения котировок этого сырья. 28 марта в Евросоюзе завершился сезонный отбор газа из подземных хранилищ, а в теплое время года они пополняются, что, как правило, увеличивает спрос".

Аналитик напоминает, что европейские ПХГ к концу марта были заполнены 34-35%, что почти на 11 процентных пунктов ниже среднего уровня за последние пять лет и является недостаточным даже для периода за пределами отопительного сезона. Высокий спрос на газ в Европе может быть удовлетворен за счет отказа Китая импортировать СПГ из США после введения повышенных ввозных пошлин на импорт.

Кроме выросшего предложения, по мнению Мильчаковой, на цену давят ожидания ослабления спроса со стороны европейской промышленности, которая может пострадать от новых внешнеторговых правил США. Эксперт прогнозирует, что во втором квартале биржевая цена газа в Европе будет колебаться в пределах $350-550 за тыс. куб. м., однако при похолодании или аномальной жаре спрос будет усиливаться, невзирая на высвободившиеся объемы СПГ в США.

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