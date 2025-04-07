"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Астры

"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "Группы Астра" с прогнозной стоимостью 612 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 44,7% от текущего уровня без учета дивидендов, сообщается в материале аналитика Никиты Степанова.

"Мы позитивно оцениваем отчетность эмитента за 2024 год, хотя она и не оправдала наших ожиданий по чистой прибыли", - отмечает эксперт.

Также, обращает внимание Степанов, "Астра" скорректировала свой прогноз по чистой прибыли, и если ранее компания планировала заработать 10,8 млрд руб. в 2025 году, то сейчас уже ожидает прибыль 12 млрд руб. в 2026 году, то есть, вероятнее всего, чистая прибыль в текущем году будет ниже прогноза, о чем заявил менеджмент на "Дне инвестора".

Главной причиной корректировки прогноза стала продолжительно жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) ЦБ РФ, из-за чего клиенты вынуждены сдвигать сроки закупки нового программного обеспечения (ПО) вправо, отмечает аналитик "Финама".

Мы считаем, что возможное возвращение иностранных вендоров не сильно повлияет на результаты "Астры" ввиду экосистемной бизнес-модели компании. В связи с этим позитивно оцениваем кейс эмитента и считаем, что это одна из лучших публичных компаний на российском IT-рынке", - пишет эксперт в обзоре.

"Группа Астра" - один из лидеров российского рынка информационных технологий в области разработки ПО и средств защиты информации.

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