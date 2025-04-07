Рубль днем отыграл утреннее падение и слегка повышается в паре с юанем на ожидании улучшения российско-американских отношений

Москва. 7 апреля. Китайский юань растерял утренний рост и немного опускается на Московской бирже днем в понедельник. Рубль подрастает, даже несмотря на сильное падение нефти, так как участники рынка находятся в ожидании позитивных новостей относительно нормализации российско-американских отношений и урегулирования украинского конфликта. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,7015 руб., что на 1,8 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 25 копеек, до 88,3 руб./$1; контракт EURRUBF, напротив, опустился на 22 копейки, до 95,85 руб./EUR1.

Торговый диапазон по паре "доллар-рубль", скорее всего, составит в ближайшие дни 84-87 руб./$1, по паре "евро-рубль" - 93-96 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко.

Традиционная сезонность и высокая ставка ЦБ РФ по-прежнему на стороне курса рубля, отмечает эксперт в комментарии. Тем временем оптимизма российскому валютному рынку способны добавить заявления главы регулятора о вероятности снижения инфляции в ближайшие месяцы и возвращения ее к норме к концу текущего года.

В качестве позитивного фона, по мнению Тимошенко, выступают и новости о том, что нефтегазовые доходы РФ в марте значительно выросли относительно февраля текущего года.

"В фокусе внимания продолжают оставаться перспективы дальнейшего развития ситуации с мирными переговорами, - добавляет аналитик. - Мировые валютные рынки сейчас отличает повышенная волатильность. Давление на мировые позиции доллара оказали свежие меры торговой политики Дональда Трампа, в частности - введение пошлин на импорт товаров из Евросоюза. Перспективы взаимного обмена торговыми пошлинами между США и ЕС способны добавить неопределенности и европейской валюте".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ожидается продолжение российско-американских переговоров, но их дата пока не определена.

"Действительно, продолжение должно быть, это общее понимание. Конкретного дня пока нет, как только появится, мы вас проинформируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли новые российско-американские контакты ожидаются на этой неделе.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил, что новые российско-американские контакты ожидаются на этой неделе.

На прошлой неделе Дмитриев посетил Вашингтон, где провел серию встреч с представителями американского истеблишмента. По его словам, целью контактов в ходе двухдневного визита в США было восстановление российско-американских отношений в целом, и прежде всего, в экономической и инвестиционной сферах.

Спецпредставитель президента РФ также выразил осторожный оптимизм по поводу того, что диалог России и США восстановился.

Цены на нефть теряют порядка 3% в понедельник после падения в пятницу до минимумов с 2021 года на фоне новых шагов президента США Дональда Трампа во внешнеторговой политике, а также решений ОПЕК+.

В воскресенье стало известно, что саудовская госкомпания Saudi Aramco снизит цены на все сорта нефти для азиатских покупателей на $2,3 за баррель - максимально с октября 2022 года. Цены для США сократят на $0,2 за баррель, для покупателей из Северо-Западной Европы и Средиземноморья - на $0,5 за баррель.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $63,94 за баррель, что на 2,5% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 2,7%, до $60,35 за баррель.

Объявление Вашингтоном новых высоких пошлин для иностранных торговых партнеров США спровоцировало рост опасений инвесторов в отношении перспектив мировой экономики, и соответственно, спроса на нефть.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил в пятницу, что объявленные пошлины были "значительно больше, чем ожидалось". "То же самое, вероятно, будет справедливо и для экономических эффектов, которые будут включать более высокую инфляцию и более медленный рост экономики", - сказал он.

"Масштаб падения цен на нефть говорит о том, что рынок закладывает существенное снижение спроса в связи с растущими опасениями рецессии", - говорится в обзоре аналитиков ING, который приводит The Wall Street Journal.

На минувшей неделе Brent подешевела на 10,9%, WTI - на 10,6%. Падению цен также способствовало решение стран ОПЕК+ ускорить снятие ранее принятых ограничений на добычу нефти.