Индекс Мосбиржи может снизиться до 2600п - Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи может скорректироваться вниз до 2600 пунктов, при этом в целом ориентир для него на текущий месяц составляет диапазон 2600-2900 пунктов, говорится в материале аналитика инвестиционной компании Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

Текущая динамика индекса Мосбиржи обусловлена масштабной коррекцией на биржах США, стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и Европы, констатирует эксперт. Из-за тревог по поводу сложностей с достижением компромисса во внешнеторговых отношениях между США и ведущими экономиками стран АТР усилились страхи глобальной рецессии. На этом фоне резко пошли вниз цены на нефть, спрос на которую в случае спада экономики серьезно ослабеет. Дополнительным фактором давления на нефтяные котировки, отмечает Мильчакова, выступает планируемое увеличение добычи в рамках соглашения ОПЕК+ с мая текущего года.

Значимыми "медвежьими" факторами для российского рынка остаются высокая ключевая ставка ЦБ РФ и неопределенность, связанная с урегулированием украинского конфликта, указывает аналитик инвесткомпании.

"Сезон отчетов за 2024 год завершается, дивиденды по многим "голубым фишкам" объявлены, результаты первого квартала у многих экспортеров могут оказаться более слабым, чем годом ранее. Мы полагаем, что индекс Мосбиржи скорректируется до 2600 пунктов. От этой отметки на положительных новостях, главным образом из-за рубежа, можно ожидать отскока, - пишет эксперт Freedom Finance Global в обзоре. - До конца месяца при отсутствии выраженных позитивных драйверов от восстановления цен на нефть до позитивных подвижек в переговорах по Украине бенчмарк, скорее всего, закрепится ниже 3000 пунктов. Наш ориентир для индекса Мосбиржи на апрель - диапазон 2600-2900 пунктов".

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