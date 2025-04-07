"Префы" Россети Ленэнерго могут быть интересны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Привилегированные акции "Россети Ленэнерго" могут быть интересны для долгосрочных инвесторов, ожидающих снижения ключевой ставки Банком России в текущем году, ввиду вероятного роста эмитента на операционном уровне и дивидендов в будущем, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Несмотря на снижение электропотребления в России в первом квартале, по итогам 2025 года ожидается рост объемов потребления примерно на 2%. Среди акций сектора электроэнергетики в настоящее время мы выделяем акции сегмента электросетевых компаний, в частности привилегированные акции "Россети Ленэнерго", - указывают эксперты в материале. - Компания является одним из бенефициаров высоких ставок в экономике на фоне отрицательного чистого долга, вследствие чего в 2024 году проценты к получению (по РСБУ) увеличились относительно 2023 года в 2,9 раза, до 5 млрд рублей, и превысили сумму уплаченных процентов в тридцать три раза".

Согласно уставу, отмечают аналитики сервиса, "Россети Ленэнерго" направляет на выплату дивидендов по привилегированным акциям 10% чистой прибыли по РСБУ. Расчетный дивиденд на одну привилегированную акцию по итогам 2024 года составляет 25,95 рубля, что соответствует текущей дивидендной доходности 13,2%.

"При этом мы ожидаем, что эмитент продолжит расти на операционном уровне и наращивать величину дивидендов в будущем, что может сделать привилегированные акции "Россети Ленэнерго" интересными для долгосрочных инвесторов, ожидающих снижения ключевой ставки Банком России в текущем году", - говорится в обзоре.

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