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07 апреля 2025 года 16:43
"Префы" Россети Ленэнерго могут быть интересны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Привилегированные акции "Россети Ленэнерго" могут быть интересны для долгосрочных инвесторов, ожидающих снижения ключевой ставки Банком России в текущем году, ввиду вероятного роста эмитента на операционном уровне и дивидендов в будущем, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Несмотря на снижение электропотребления в России в первом квартале, по итогам 2025 года ожидается рост объемов потребления примерно на 2%. Среди акций сектора электроэнергетики в настоящее время мы выделяем акции сегмента электросетевых компаний, в частности привилегированные акции "Россети Ленэнерго", - указывают эксперты в материале. - Компания является одним из бенефициаров высоких ставок в экономике на фоне отрицательного чистого долга, вследствие чего в 2024 году проценты к получению (по РСБУ) увеличились относительно 2023 года в 2,9 раза, до 5 млрд рублей, и превысили сумму уплаченных процентов в тридцать три раза". Согласно уставу, отмечают аналитики сервиса, "Россети Ленэнерго" направляет на выплату дивидендов по привилегированным акциям 10% чистой прибыли по РСБУ. Расчетный дивиденд на одну привилегированную акцию по итогам 2024 года составляет 25,95 рубля, что соответствует текущей дивидендной доходности 13,2%. "При этом мы ожидаем, что эмитент продолжит расти на операционном уровне и наращивать величину дивидендов в будущем, что может сделать привилегированные акции "Россети Ленэнерго" интересными для долгосрочных инвесторов, ожидающих снижения ключевой ставки Банком России в текущем году", - говорится в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РОССЕТИ/ЛЕНЭНЕРГО-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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