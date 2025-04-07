"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Яндекса с прогнозной ценой 5884,7 руб

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям МКПАО "Яндекс" с прогнозной стоимостью 5884,7 рубля за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 37% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Леонида Делицына.

"Яндекс" безусловно лидирует на рынках контекстной рекламы и "райдтеха", занимает прочное положение на рынке электронной коммерции и является самым опытном игроком российской индустрии искусственного интеллекта. Мы ожидаем, что менеджмент сфокусирует стратегию на росте стоимости компании и увеличении дивидендных выплат", - отмечает эксперт.

Основным фактором, сдерживающим рост прибыли, будет служить необходимость значительных затрат на конкуренцию с Ozon, Wildberries и другими маркетплейсами, указывает аналитик "Финама".

В то время как менеджмент сообщает, что "Яндекс" - одна из самых диверсифицированных компаний мира и платформа, на которой работает более 90 сервисов, среди этих услуг немало второстепенных и низкомаржинальных, а по ряду ключевых направлений TMT-индустрии успехи компании умеренные, отмечает Делицын.

"В отличие от экосистем операторов связи и тем более банков, сейчас у "Яндекса" направление финтеха приносит лишь 8% выручки, причем вместе с развлекательными сервисами. Направление облачной инфраструктуры не входит в лидирующую пятерку поставщиков облачных услуг для бизнеса. За всю свою историю компания не сумела создать ни популярный мессенджер, ни крупную социальную сеть, - обращает внимание эксперт в обзоре. - Важный фактор риска - не до конца ясная стратегия. Наконец, несмотря на то что компания является наиболее опытным отечественным разработчиком решений на базе ИИ, на статус лидеров направления сейчас претендуют Сбербанк и телекомы, а у массового пользователя набирают популярность ChatGPT, DeepSeek и другие глобальные сервисы".

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