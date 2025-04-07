S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 4900-5000п в понедельник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 4900-5000 пунктов в понедельник, полагает аналитик Freedom Finance Global Гульдария Мухлисова.

"S&P 500 и Nasdaq на премаркете теряют более 3%, давление на рынок продолжают оказывать внешнеторговые инициативы США. На фоне уже заявленных контрмер со стороны Китая и попыток Евросоюза выработать общие ответные шаги усиливаются опасения по поводу глобальной рецессии. Баланс рисков на предстоящую сессию оцениваем как негативный, прогнозируем повышенную волатильность в связи с сохраняющейся неопределенностью. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 4900-5000 пунктов", - пишет эксперт в обзоре инвесткомпании.

Аналитик отмечает, что индекс S&P 500 легко пробил важные поддержки на уровнях 5400 и 5100 пунктов, следующая зона поддержки расположена в области 4900-4920 пунктов. "Она имеет особый психологический смысл: ее пробой будет означать переход рынка к "медвежьему" тренду, так как падение от максимумов в этом случае превысит 20%, - указывает Мухлисова. - При реализации этого варианта развития событий S&P 500 устремится к отметке 4600 пунктов. Индикатор RSI ушел глубоко в зону перепроданности, где исторически на длительное время не оставался. Тем не менее перспективы отскока остаются неопределенными, разворотные паттерны еще не начали формироваться".

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