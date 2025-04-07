Вероятный торговый диапазон для цены нефти Brent на текущую неделю составляет $60-65/барр. - ПСБ

Вероятный торговый диапазон для цены нефти Brent на текущую неделю составляет $60-65 за баррель, говорится в комментарии эксперта банка ПСБ Екатерины Крыловой.

"Нефть Brent потеряла 11% за прошлую неделю, отыгрывая развязанную США масштабную торговую войну путем ввода пошлин против более чем 180 стран и ответные пошлины Китая, - напоминает аналитик. - Давление на сырье оказал и ОПЕК+, который решил увеличивать добычу по ускоренному варианту - с мая +0,4 млн барр./день. На наш взгляд, пока рынок будет "переваривать" и оценивать эти события, цены на нефть будут снижаться".

На утро понедельника фьючерс на Brent опустился уже ниже $64/барр., впервые с апреля 2021 года, констатирует Крылова. Аналитик прогнозирует, что на этой неделе Brent будет торговаться в диапазоне $60-65/барр.

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