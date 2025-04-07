Ценовой диапазон для Brent на ближайшие полгода составляет $60-70/барр. - "БКС МИ"

Ценовой коридор для Brent в ближайшие полгода будет находиться в диапазоне $60-70 за баррель, говорится в обзоре аналитиков "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Обмен взаимными пошлинами только набирает обороты, поэтому риск замедления мировой экономики с каждым днем становится все значительнее, - пишут Кирилл Бахтин и Булат Мударисов. - Это, в свою очередь, сказывается и на перспективах мирового спроса на нефть. Ключевая неопределенность сейчас связана с прогнозами спроса на 2025-2026 гг".

Эксперты напоминают, что ранее рост потребления оценивался в 1,2-1,3 млн баррелей в сутки (на 1,1-1,2%). В течение последних 10 лет в среднем спрос на нефть прибавлял 0,35% при условном росте мировой экономики на 1%. В прошлом одним из главных локомотивов потребления был Китай, но уже по итогам 2024 года динамика спроса в КНР выглядела довольно скромно - рост на 0,1 млн баррелей в сутки, а значит, вклад в общий прирост всего 12%. На смену Китаю приходят другие развивающиеся страны Азии, которые, по оценке аналитиков, не только сопоставимы с Китаем по объемам потребления нефти, но и существенно опережают его по темпам наращивания потребления нефти

"Бумаги нефтяного сектора должны отреагировать снижением в ответ на коррекцию мировых цен, - считают Бахтин и Мударисов. - Полагаем, новый ценовой коридор для Brent в ближайшие полгода будет находиться в диапазоне $60-70/барр. Со стороны предложения, вероятно, будут уходить с рынка более дорогие по добыче баррели США. Цена ниже $60/барр. же наверняка побудит ОПЕК+ ввести более жесткое квотирование нефтедобычи для поддержки котировок".

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