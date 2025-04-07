"БКС МИ" пока сохраняет прогнозную цену акций Астры на уровне 510 руб

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") пока сохраняет нейтральную оценку акций "Группы Астра" и прогнозную стоимость на уровне 510 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков.

3 апреля эмитент опубликовала результаты за IV квартал и весь 2024 год и провел встречу с инвесторами. Компания раскрыла новые ориентиры по чистой прибыли на 2026 год, отмечают эксперты: рост в два раза (с 6 млрд руб., уровня прошлого года, до 12 млрд руб.). Ранее ставилась цель утроить чистую прибыль за 2023-2025 гг. с 3,6 млрд руб. до 10,8 млрд.

Причины снижения, по словам менеджмента: высокая ключевая ставка ЦБ РФ, неопределенности с возвращением ряда иностранных поставщиков, увеличение страховых взносов, повышение налога на прибыль (до 5%) и окончание льготного кредитования.

Кроме того, указывают аналитики инвесткомпании, прозвучала мысль, что в I квартале текущего года из-за высоких ставок снизилась активность клиентов. Это, по их мнению, косвенно можно трактовать как вероятность слабых результатов за I квартал и возможное замедление роста выручки в 2025 году.

"Мы обновили наши прогнозы по компании, но пока сохраняем нейтральный взгляд и целевую цену в 510 руб./акцию", - говорится в обзоре экспертов "БКС МИ". - Считаем, что "Астра" сейчас оценена справедливо. Акции компании - отнюдь не дешевые бумага (P/E 2024 - 21,9х), однако рост прибыли в 2025 году скорректирует оценку до 12,9х прибылей, что по-прежнему достаточно много. Дальнейший рост, который нам сложно рассчитать с операционного уровня, будет зависеть от количества проданных новых лицензий (программных продуктов), их цен и услуг по сопровождению. Также важными являются вопросы себестоимости".

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