Прогнозный диапазон для пары рубль/юань на следующую неделю составляет 11,2-11,8 руб./юань - УК "Первая"

Прогнозный диапазон для пары рубль/юань на следующую неделю составляет 11,2-11,8 руб./юань, для пары рубль/доллар - 82-86 руб./$1, говорится в комментарии аналитика УК "Первая" Натальи Ващелюк.

"Несмотря на существенные изменения на мировом валютном рынке и снижение цен на нефть, динамика рубля остается стабильной. К концу недели курс доллара стабилизировался вблизи отметки 84,5 руб., юаня - 11,5 руб., - отмечает эксперт. - Вероятно, для рубля более значимыми остаются действия компаний экспортеров и импортеров на внутреннем валютном рынке, а также, возможно, в некоторой степени нерезидентов".

В свою очередь, на ожидания российского бизнеса и иностранных инвесторов может влиять неопределенность по поводу развития геополитической ситуации, считает Ващелюк. Кроме того, сохраняется высокая разница между процентными ставками по рублевым и валютным активам. В условиях высоких процентных ставок по рублевым кредитам низкие ставки по валютным сбережениям может стимулировать российские компании возвращать больше иностранной валюты в периметр финансовой системы РФ и переводить ее в рубли.

При этом последние данные по недельной инфляции показывают, что темпы роста цен пока остаются неустойчивыми и повышенными даже в условиях крепкого рубля, подчеркивает аналитик. Так, в последнюю неделю марта инфляция выросла и превысила 10% в пересчете на год после коррекции на сезонность. В результате, по мнению Ващелюк, можно ожидать, что Банк России с высокой вероятностью сохранит ключевую ставку на уровне 21% на заседании 25 апреля.

"На предстоящей неделе при отсутствии существенных изменений в геополитике курс доллара, вероятно, останется в коридоре 82-86 руб., юаня - в диапазоне 11,2-11,8 руб.", - прогнозирует стратег УК "Первая".

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