"Финам" понизил рейтинг акций DTE Energy до "держать", сохранив целевую цену на уровне $140,3 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 0,6%, сообщается в материале инвесткомпании.

"Акции DTE Energy продемонстрировали устойчивость в условиях турбулентности на американском рынке и с декабря 2024 года выросли более чем на 15%, достигнув нашей целевой цены, - пишет аналитик Гордей Смирнов. - Ключевым драйвером роста котировок DTE Energy стала ротация инвесторов в защитные активы коммунального сектора на фоне общего спада на рынке, вызванного неопределенностью в торговой политике администрации Дональда Трампа. Мы допускаем, что в краткосрочной перспективе акции DTE Energy могут продолжить рост вместе с электроэнергетическим сектором, если быстрого урегулирования торговых споров не произойдет".

DTE Energy - многопрофильная энергетическая компания со штаб-квартирой в Детройте. Основная часть бизнеса компании приходится на регулируемый бизнес по поставке э/э и газа. Кроме того, компания поставляет э/э на оптовый рынок США.

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