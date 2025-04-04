Рубль днем умеренно дешевеет в паре с юанем на фоне продолжающегося обвала цен на нефть

Москва. 4 апреля. Китайский юань повышается умеренными темпами на Московской бирже днем в пятницу. Рубль относительно немного снижается, даже несмотря на обвальное падение нефти второй день подряд. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,675 руб., что на 9,5 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 1,34 рубля, до 87,57 руб./$1; контракт EURRUBF вырос на 1,38 рубля, до 95,77 руб./EUR1.

Курс валютной пары "юань-рубль" может закрепиться выше уровня в 11,5 руб. за юань на торгах в пятницу, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Денис Попов.

"Мы не считаем, что российский рынок сможет полностью проигнорировать происходящие глобальные изменения в условиях внешней торговли. При этом влияние на курс рубля будет происходить не так стремительно с учетом относительной закрытости трансграничных финансовых потоков. К тому же пока не до конца ясны итоговые уровни тарифных ограничений, так как торг и торговое противостояние между крупнейшими экономиками мира только начинается", - пишет аналитик в обзоре.

Также, отмечает Попов, важной новостью стал переход Минфина к продажам иностранной валюты в рамках бюджетного правила: в ближайший месяц чистые ежедневные продажи валюты Банком России заметно вырастут (с 6 млрд руб. до 10,5 млрд руб.). Это окажет поддержку курсу рубля и будет способствовать снижению его волатильности, указывает он.

"Среднесрочный прогноз по курсу рубля пока не меняем, в апреле ждем умеренное ослабление рубля и смещение курсовых котировок в районе 11,5-12 руб. за юань и 85-90 руб./$1. В пятницу ждем закрепление курса выше 11,5 руб. за юань и попыток поднять стоимость доллара выше 85 руб./$1", - пишет эксперт ПСБ в материале.

Мировую экономику лихорадит на фоне объявленных президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин в отношении ряда стран, России также потребуются дополнительные усилия для минимизации возможных последствий, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы видим, что мировая экономика на эти решения реагирует весьма эмоционально. Мы видим достаточно высокий уровень турбулентности на международных рынках. Сейчас мировую экономику лихорадит. Мы слышим весьма неблагоприятные прогнозы разных экономистов, в том числе всемирно известных, которые с пессимизмом воспринимают последние новости", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что России объявленные Трампом пошлины "вряд ли на руку". "Россия по понятным причинам в этот список не попала, потому что у нас как таковая торговля в сколь либо осязаемых цифрах отсутствует с США. По сути, сейчас торгово-экономических отношений никаких нет", - сказал Песков.

"При таком шторме нам нужно быть очень внимательными, чтобы минимизировать негативные последствия для нашей экономики", - добавил он.

Представитель Кремля отметил, что сейчас российская экономика "благодаря филигранным действиям правительства вместе с президентом развивается достаточно успешно".

"Она (экономика) прочна, имеет высокий запас прочности. Но потребуются дополнительные усилия на фоне той турбулентности, которая сейчас переживается в мировой экономике", - подчеркнул Песков.

Нефть продолжает резко дешеветь в пятницу после максимального с 2022 года падения по итогам предыдущей сессии на фоне решений президента США Дональда Трампа по пошлинам и заявлений ОПЕК+.

Стоимость Brent опускалась в ходе торгов ниже отметки в $65 за баррель, обновив минимум с августа 2021 года.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $65,01 за баррель, что на 7,29% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 7,95%, до $61,62 за баррель.

Оба контракта завершают неделю максимальным снижением за полгода. В четверг падение стоимости Brent стало самым существенным с августа 2022 года, WTI - с июля 2022 года, согласно данным Dow Jones.

В среду Трамп объявил о введении крупных пошлин для иностранных торговых партнеров США, что спровоцировало рост опасений инвесторов в отношении перспектив мировой экономики.

Между тем в четверг восемь стран-участниц ОПЕК+ приняли решение ускорить снятие ранее принятых ограничений в производстве нефти в объеме 2,2 млн баррелей в сутки и увеличить добычу с мая на 411 тыс. баррелей в сутки.