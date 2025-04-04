"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Группы "Ренессанс Страхование" с целевой ценой 152,2 руб. на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 27,1%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Ренессанс Страхование" продемонстрировало неплохие финпоказатели в 2024 году, при этом мы положительно оцениваем перспективы компании, ожидая, что благодаря высокой степени цифровизации и развитию быстрорастущих MedTech-сервисов она сможет расти несколько быстрее страхового рынка РФ в ближайшие годы,- отмечает эксперт Игорь Додонов. - Мы также рассчитываем, что стабилизация процентных ставок в стране с их последующим постепенным снижением приведет к дальнейшей положительной переоценке ценных бумаг на балансе компании, что окажет поддержку показателям прибыли".

Акции "Ренессанс Страхования" все еще торгуются с заметным дисконтом по мультипликаторам по отношению к аналогам EM, указывает аналитик и считает их интересными для включения в инвестиционные портфели.

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