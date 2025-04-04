Нефтяные цены обладают потенциалом снижения до $60-65/барр. - Freedom Finance Global

Котировки нефти марки Brent обладают потенциалом снижения до $60-65 за баррель в сложившихся условиях на фоне возможного снижения спроса на сырье, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Сочетание новых тарифов ввозных пошлин в США и решения ОПЕК+ увеличить добычу создало ситуацию так называемого идеального "шторма" на рынке углеводородного сырья. Учитывая текущие события, прогнозы на 2025 год становятся менее оптимистичными. В текущей ситуации спрос на нефть может снизиться на 2-3%, что приведет к снижению цены на нефть марки Brent до $60-65 за баррель, - пишет эксперт в обзоре. - Для России, как одного из крупнейших экспортеров нефти, эти изменения могут оказать серьезное влияние на бюджетные доходы и экономическую стабильность. Однако важно также учитывать возможные геополитические риски, такие как эскалация конфликтов в нефтедобывающих регионах, которые могут временно подтолкнуть цены вверх".

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