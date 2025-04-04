"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает нейтральную оценку акций "НоваБев Групп" на горизонте года, сообщается в материале аналитиков Марии Сухановой и Андрея Шарова.

Совет директоров "Новабев Групп" принял решение о возможности проведения IPO "ВинЛаб", своего розничного подразделения, говорится в сообщении эмитента. Размещение возможно в среднесрочной перспективе при благоприятных условиях на рынках капитала.

"Считаем, что в случае такого IPO есть риск перетока ликвидности из акций "НоваБев" в акции "ВинЛаб". При этом возможность позитивной переоценки "НоваБев" в результате, на наш взгляд, невелика, если только размещение не пройдет по неожиданно высоким мультипликаторам, - пишут эксперты. - Мы бы не ждали IPO до существенного снижения процентных ставок, то есть вряд ли на горизонте ближайших месяцев, поэтому считаем новость нейтральной для оценки компании на данном этапе".

"У нас нейтральный взгляд на акции Novabev Group на двенадцать месяцев. Бумаги компании торгуются с мультипликатором Р/Е 9х на базе наших прогнозов прибыли на 2025 год и дивдоходностью 8% на год вперед", - отмечают Суханова и Шаров.

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