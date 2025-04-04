Акции "Астры" в настоящее время справедливо оценены рынком - "БКС МИ"

Акции "Группы Астра" в настоящее время справедливо оценены рынком, сообщается в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Дмитрия Булгакова.

"Инвесторами уже заложен достаточно существенный рост финансовых показателей эмитента в ближайшие годы. Превышение прогнозов по росту может дать возможность для переоценки, но пока ждем некоторого замедления в 2025 году относительно 2024 года", - указывает эксперт.

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