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Главная / Мнения аналитиков / Акции "Астры" в настоящее время справедливо оценены рынком - "БКС МИ"
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04 апреля 2025 года 12:16
Акции "Астры" в настоящее время справедливо оценены рынком - "БКС МИ"
Акции "Группы Астра" в настоящее время справедливо оценены рынком, сообщается в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Дмитрия Булгакова. "Инвесторами уже заложен достаточно существенный рост финансовых показателей эмитента в ближайшие годы. Превышение прогнозов по росту может дать возможность для переоценки, но пока ждем некоторого замедления в 2025 году относительно 2024 года", - указывает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АСТРА-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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04 апреля 2025 года 19:49
Рынок акций РФ на неделе упал к уровню начала года из-за затягивания решения украинского кризиса и на общемировом обвале на пошлинах США
Рынок акций РФ на неделе стабилизировался на ожиданиях прогресса в решении мирного урегулирования украинского конфликта, попытки подъема нивелировались локальной фиксацией прибыли игроками после прошедших телефонных переговоров президентов России и США, а также после пятничного заседания ЦБ РФ по ставке. Регулятор ожидаемо не стал менять ключевую ставку, но дал сигнал о ее возможном повышении, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели регулятора. Индекс МосБиржи на неделе поднимался до 3280 пунктов, после чего опустился ниже 3200 пунктов. читать дальше
.04 апреля 2025 года 19:47
Рынок акций РФ завершил неделю откатом ниже 2800п по индексу МосБиржи на общемировом пессимизме из-за пошлин США
Москва. 4 апреля. Рынок акций РФ в пятницу продолжил снижение на фоне отката мировых фондовых площадок и нефти (июньский фьючерс на нефть Brent упал ниже $65,5 за баррель) после объявления президентом США Дональдом Трампом новых импортных пошлин. Индекс МосБиржи откатился ниже 2800 пунктов, обновив минимум с 9 января; лидерами снижения выступили акции "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (-5,7%), МКБ (MOEX: CBOM) (-5,2%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-4,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-4,2%). читать дальше
.04 апреля 2025 года 19:40
Рубль в пятницу немного ускорил темпы снижения в паре с юанем на фоне продолжающегося обвала цен на нефть и перед выходными днями
Москва. 4 апреля. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль подешевел на фоне обвального падения нефти второй день подряд и перед выходными днями. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,7195 руб., что на 13,95 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.04 апреля 2025 года 19:01
Акции Мосбиржи - привлекательный инструмент для защиты рублевых сбережений от инфляции - Freedom Finance Global
Акции "Московской биржи" подтверждают свою репутацию весьма привлекательного инструмента для защиты рублевых сбережений от инфляции, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. Наблюдательный совет эмитента рекомендовал годовому общему собранию акционеров одобрить... читать дальше
.04 апреля 2025 года 18:46
"Финам" подтверждает рейтинг акций "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") на уровне "покупать" и присваивает целевую цену 1246 руб. на горизонте года, что соответствует потенциалу роста на 24,5%, сообщается в материале инвесткомпании. "За последние 6 месяцев бумаги... читать дальше
.04 апреля 2025 года 18:32
"Велес Капитал" присвоил рекомендацию "покупать" акциям "Селигдара" и целевую цену 72,7 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова. По оценке эксперта, на горизонте 5 лет вклад недрагоценных цветных металлов в выручку "Селигдара" может возрасти с текущих... читать дальше
.04 апреля 2025 года 18:18
Прогнозный диапазон для пары рубль/юань на следующую неделю составляет 11,2-11,8 руб./юань - УК "Первая"
Прогнозный диапазон для пары рубль/юань на следующую неделю составляет 11,2-11,8 руб./юань, для пары рубль/доллар - 82-86 руб./$1, говорится в комментарии аналитика УК "Первая" Натальи Ващелюк. "Несмотря на существенные изменения на мировом валютном рынке и снижение цен на нефть, динамика рубля... читать дальше
.04 апреля 2025 года 17:51
"Финам" понизил рейтинг акций DTE Energy до "держать", сохранив целевую цену на уровне $140,3 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 0,6%, сообщается в материале инвесткомпании. "Акции DTE Energy продемонстрировали устойчивость в условиях турбулентности на американском рынке и с декабря... читать дальше
.04 апреля 2025 года 17:16
Инвесторам стоит присмотреться к акциям "Яндекса", "ИКС 5" (Х5) и "Полюса", говорится в комментарии аналитиков брокера "Т-Инвестиций". "Российский рынок акций реагирует падением на продолжающееся снижение цен на нефть и риски глобальной рецессии, - отмечают эксперты. - Однако фундаментально для... читать дальше
.04 апреля 2025 года 16:40
Потенциал роста АДР Ozon составляет 45% с текущих уровней (целевая цена - 5400 рублей), отмечается в комментарии эксперта БКС Экспресс Оксаны Холоденко. Аналитик выделяет следующие факторы, которые способны обеспечить рост бумаг компании в среднесрочной перспективе: - С начала года бумаги Ozon... читать дальше
.04 апреля 2025 года 16:03
Котировки нефти могут опуститься в диапазон $65-70 за баррель Brent в апреле, полагает руководитель отдела управления акциями УК "Первая" Антон Кравченко. "Апрель для цен на нефть начался с негатива: ОПЕК+ заявила о планах ускорить темпы возврата собственных баррелей на рынок в мае, планируя... читать дальше
.04 апреля 2025 года 15:40
Москва. 4 апреля. Китайский юань повышается умеренными темпами на Московской бирже днем в пятницу. Рубль относительно немного снижается, даже несмотря на обвальное падение нефти второй день подряд. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,675 руб., что на 9,5 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.04 апреля 2025 года 15:30
Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5300-5410 пунктов на торгах в пятницу при повышенной волатильности котировок, отмечает аналитик Freedom Finance Global Вячеслав Ободников в комментарии. Баланс рисков на предстоящую сессию эксперт оценивает как негативный и прогнозирует повышенную... читать дальше
.04 апреля 2025 года 15:01
Котировки золота в течение года могут преодолеть уровень $3300 за тройскую унцию, считает эксперт "Альфа-Капитала" Алина Попцова. Торговые пошлины вновь подогрели спрос на золото: стоимость драгоценного металла на спотовом рынке в моменте превышала $3150/унц., а фьючерсы на золото преодолели... читать дальше
.04 апреля 2025 года 14:30
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Группы "Ренессанс Страхование" с целевой ценой 152,2 руб. на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 27,1%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Ренессанс Страхование" продемонстрировало неплохие финпоказатели в 2024... читать дальше
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