Курс рубля может закрепиться выше 11,5 руб. за юань в пятницу - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль может закрепиться выше уровня в 11,5 руб. за юань на торгах в пятницу, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов.

"Мы не считаем, что российский рынок сможет полностью проигнорировать происходящие глобальные изменения в условиях внешней торговли. При этом влияние на курс рубля будет происходить не так стремительно с учетом относительной закрытости трансграничных финансовых потоков. К тому же пока не до конца ясны итоговые уровни тарифных ограничений, так как торг и торговое противостояние между крупнейшими экономиками мира только начинается", - пишет аналитик в обзоре.

Также, отмечает Попов, важной новостью стал переход Минфина к продажам иностранной валюты в рамках бюджетного правила: в ближайший месяц чистые ежедневные продажи валюты Банком России заметно вырастут (с 6 до 10,5 млрд руб.). Это окажет поддержку курсу рубля и будет способствовать снижению его волатильности, указывает он.

"Среднесрочный прогноз по курсу рубля пока не меняем, в апреле ждем умеренное ослабление рубля и смещение курсовых котировок в районе 11,5-12 руб. за юань и 85-90 руб./$1. В пятницу ждем закрепление курса выше 11,5 руб. за юань и попыток поднять стоимость доллара выше 85 руб./$1", - пишет эксперт ПСБ в материале.

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