Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- производственные заказы Германии в феврале;

- отчет по рынку труда США в марте;

- выступление главы ФРС Пауэлла;

- акции ПАО "Черкизово" последний день торгуются с дивидендами за 2024 год;

- "Московская биржа" рассмотрит вопрос о дивидендах за 2024 год.

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