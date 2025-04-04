Индекс Мосбиржи, вероятно, будет колебаться в диапазоне 2850-2900п в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет колебаться в диапазоне 2850-2900 пунктов на торгах в пятницу, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Лаура Кузнецова.

"Индекс в четверг реализовал цель в 50% отката к волне роста от минимумов декабря 2024 года на внешнем негативе, но совсем небольших комментариев по геополитике хватило, чтобы снова вернуться к 2900 пунктам. Но пока для преодоления этого уровня вверх импульса не хватает, а новостной фон остается сложным", - отмечает эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.