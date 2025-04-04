Рынок ОФЗ пока остается безыдейным - ПСБ

Рынок рублевых гособлигаций пока остается безыдейным, постепенное восстановление активности покупателей возможно с середины текущего месяца, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

Индекс RGBI продолжил сползать вниз, достигнув уровня 108,45 пункта, констатирует эксперт.

"На рынке по-прежнему отсутствуют значимые триггеры для возобновления покупок госбумаг. Так, ЦБ РФ продолжает давать неоднозначеные сигналы относительно дальнейшей монетарной политики, а со стороны новостного потока по геополитике наблюдается относительное затишье, - пишет аналитик банка в обзоре. - Вместе с тем рынок ОФЗ уже скорректировался почти на 4% от мартовских пиков и вплотную приблизился к нашей цели коррекции в 107-108 пунктов по RGBI. Не исключаем, что еще следующую неделю рынок будет оставаться под давлением, после чего по мере приближения заседания регулятора 25 апреля спекулятивная игра на возможное смягчение риторики регулятора будет набирать силу".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.