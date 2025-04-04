"Финам" повысил прогнозную цену паев iShares Gold Trust до $62

"Финам" повысил прогнозную стоимость паев биржевого траста iShares Gold Trust ETF с $48 до $62 за штуку, что предполагает потенциал роста около 6% от текущего уровня, рекомендация - "держать", сообщается в материале ведущего аналитика Александра Потавина.

"Цена на золото в текущем году активно растет, а в марте рост котировок ускорился. Возможно, это является признаком приближения разворота цен, но инвесторы пока благоприятно оценивают перспективы дальнейшего повышения стоимости золота, поэтому мы подняли прогнозную цену паев", - указывает эксперт в обзоре.

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