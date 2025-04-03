Акции IVA в целом справедливо оценены рынком в настоящее время - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции IVA Technologies в целом справедливо оценены рынком в настоящее время, однако остается потенциал для роста котировок в случае смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ и возобновления экономической активности клиентов компании, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Эмитент раскрыл финансовые результаты за 2024 год. Они находятся под давлением расходов на материалы и программное обеспечение, а также на маркетинг. При этом компания продолжает демонстрировать высокие темпы роста и показатели рентабельности, - отмечают эксперты в комментарии. - Текущие инвестиции в разработку новых продуктов оказывают давление на свободный денежный поток, но формируют базу для долгосрочного развития компании. Освоение новых зарубежных рынков также может выступить дополнительным драйвером доходов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.