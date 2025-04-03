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Главная / Мнения аналитиков / Акции IVA в целом справедливо оценены рынком в настоящее время - "Газпромбанк Инвестиции"
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03 апреля 2025 года 17:11
Акции IVA в целом справедливо оценены рынком в настоящее время - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции IVA Technologies в целом справедливо оценены рынком в настоящее время, однако остается потенциал для роста котировок в случае смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ и возобновления экономической активности клиентов компании, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Эмитент раскрыл финансовые результаты за 2024 год. Они находятся под давлением расходов на материалы и программное обеспечение, а также на маркетинг. При этом компания продолжает демонстрировать высокие темпы роста и показатели рентабельности, - отмечают эксперты в комментарии. - Текущие инвестиции в разработку новых продуктов оказывают давление на свободный денежный поток, но формируют базу для долгосрочного развития компании. Освоение новых зарубежных рынков также может выступить дополнительным драйвером доходов". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ИВА/IVA-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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03 апреля 2025 года 19:40
Москва. 3 апреля. Рынок акций РФ в четверг после локального утреннего отскока вернулся к снижению на распродажах на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (фьючерс на нефть Brent упал ниже $70 за баррель, подешевели металлы) после объявления президентом США Дональдом Трампом новых импортных пошлин, также игроки ожидали новостей по урегулированию конфликта вокруг Украины. Индекс МосБиржи упал ниже 2860 пунктов (минимум на закрытие торгов с середины января), причем индикатор завершил откатом 12-е торги подряд; лидерами падения выступили бумаги "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-5,5%) и металлургов. читать дальше
.03 апреля 2025 года 19:30
Москва. 3 апреля. Китайский юань возобновил небольшое укрепление вечером в четверг и завершил торги на Московской бирже на зеленой территории. Рубль, в свою очередь, опустился весьма скромными темпами, даже несмотря на обвальное падение цен на нефть. Поддержку его котировкам могли оказать решение Минфина РФ перейти в апреле к продаже валюты в рамках бюджетного правила и надежды на улучшение российско-американских взаимоотношений. читать дальше
.03 апреля 2025 года 19:02
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.03 апреля 2025 года 18:31
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.03 апреля 2025 года 18:05
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Циан" с прогнозной стоимостью на уровне 735 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика брокера Марьяны Лазаричевой. "Фундаментально нам нравится компания. Для долгосрочных инвесторов акции эмитента могут быть интересны,... читать дальше
.03 апреля 2025 года 17:43
"Т-Инвестиции" повысили прогнозную стоимость акций МКПАО "Лента" до 1700 рублей за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитика брокера Михаила Конькова. "Недавно ритейлер представил финансовые результаты четвертого квартала 2024 года, которые мы оцениваем как сильные.... читать дальше
.03 апреля 2025 года 16:33
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций ПАО "КАМАЗ" до 173,28 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 52% от текущего уровня и подтверждает рекомендацию "покупать", сообщается в материале аналитиков. "Оценка по-прежнему учитывает низкую для бумаг в нашем... читать дальше
.03 апреля 2025 года 16:00
Акции "Группы Астра" в настоящее время являются привлекательными для долгосрочных покупок, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Эмитент представил отчетность за 2024 год по МСФО, продемонстрировав рост основных финансовых показателей. В целом они оказались в рамках наших ожиданий.... читать дальше
.03 апреля 2025 года 15:30
Прогноз сохранения ключевой ставки Банка России на уровне 21% годовых по итогам заседания 25 апреля 2025 года пока остается в силе, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов. "Торможение инфляции продолжается, но очень поступательно. Пока инфляционный тренд лишь незначительно ниже прогноза... читать дальше
.03 апреля 2025 года 15:30
Рубль днем развернулся вверх в паре с юанем на решении Минфина возобновить продажи валюты в рамках бюджетного правила
Москва. 3 апреля. Китайский юань перешел к снижению на Московской бирже днем в четверг. Рубль развернулся вверх после небольшого ослабления при открытии торгов и укрепляется, несмотря на обвальное падение цен на нефть. Поддержку его котировкам в середине торговой сессии четверга оказывает решение Минфина РФ перейти в апреле к продаже валюты в рамках бюджетного правила. читать дальше
.03 апреля 2025 года 14:57
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "Циан" с целью 700 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,1%, стоп-приказ: 550 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания провела обмен депозитарных... читать дальше
.03 апреля 2025 года 14:31
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5440-5570 пунктов в четверг при повышенной волатильности, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Сакен Исмаилов. Президент США Дональд Трамп заявил о введении широкого спектра пошлин на ввозимые в страну товары, причем тарифная политика... читать дальше
.03 апреля 2025 года 14:00
"Т-Инвестиции" в данное время сохраняют прогнозную цену акций "Группы Астра" на уровне 610 рублей за бумагу, что предполагает потенциал роста на 40%, сообщается в комментарии аналитиков брокера. "Группа Астра" успешно отчиталась за 2024 год, но, по мнению аналитиков, неопределенность относительно... читать дальше
.03 апреля 2025 года 13:50
Рынок акций РФ днем растет во главе с НОВАТЭКом, несмотря на внешний пессимизм после введения пошлин в США
Москва. 3 апреля. Рынок акций РФ днем в четверг корректируется вверх за счет закрытия коротких позиций игроками на фоне ожиданий новостей по урегулированию конфликта вокруг Украины, рост сдерживается ухудшением внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (фьючерс на нефть Brent упал ниже $72 за баррель, подешевели металлы) после объявления президентом США Дональдом Трампом новых импортных пошлин. Индекс МосБиржи поднялся в район 2970 пунктов, локомотивом роста выступают акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+4,1%). читать дальше
.03 апреля 2025 года 13:32
Отрицательная корректировка Минфином объема продаж юаней умеренно позитивна для рубля - инвестбанк "Синара"
Отрицательная корректировка Минфином объема продаж юаней с 7 апреля по 12 мая умеренно позитивна для рубля, полагает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин. С 7 апреля по 12 мая министерство финансов продаст юани по бюджетному правилу на 35,9 млрд руб. Дневной объем продаж... читать дальше
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