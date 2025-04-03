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Главная / Мнения аналитиков / Акции "Астры" привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
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03 апреля 2025 года 16:00
Акции "Астры" привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции "Группы Астра" в настоящее время являются привлекательными для долгосрочных покупок, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Эмитент представил отчетность за 2024 год по МСФО, продемонстрировав рост основных финансовых показателей. В целом они оказались в рамках наших ожиданий. При этом мы позитивно смотрим на планы компании по развитию и возможности запуска программы buyback", - пишут эксперты в комментарии. Также они отмечают, что по итогам 2024 года компания заработала своим акционерам 29,09 рубля чистой прибыли на одну акцию, что соответствует 6,7% текущей акционерной доходности. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АСТРА-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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Москва. 3 апреля. Китайский юань перешел к снижению на Московской бирже днем в четверг. Рубль развернулся вверх после небольшого ослабления при открытии торгов и укрепляется, несмотря на обвальное падение цен на нефть. Поддержку его котировкам в середине торговой сессии четверга оказывает решение Минфина РФ перейти в апреле к продаже валюты в рамках бюджетного правила. читать дальше
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.03 апреля 2025 года 13:50
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