"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "Циан" с целью 700 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "Циан" с целью 700 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,1%, стоп-приказ: 550 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания провела обмен депозитарных расписок на российские акции с коэффициентом 1:1, торги локальными бумагами стартовали 3 апреля. По мнению аналитиков, в среднесрочной перспективе факторами роста могут выступить потенциальное объявление спецдивиденда за прошлые периоды, а также объявленная программа обратного выкупа на 3 млрд руб.

"С технической точки зрения котировки акций вышли из долгосрочного нисходящего тренда, торгуются выше 50-дневной скользящей средней. Идея на рост бумаги с целью 700 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 550 руб. риск на портфель составит 0,67%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,59", - указывают в "Финаме".

"Циан" - крупнейший сервис объявлений о покупке и продаже недвижимости в России и, по данным Google Analytics и SimilarWeb, входит в мировую десятку самых популярных классифайдов недвижимости.

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