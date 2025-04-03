S&P; 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5440-5570п в четверг - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5440-5570 пунктов в четверг при повышенной волатильности, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Сакен Исмаилов.

Президент США Дональд Трамп заявил о введении широкого спектра пошлин на ввозимые в страну товары, причем тарифная политика оказалась более агрессивной, чем рассчитывали рынки. Это привело к масштабной распродаже фьючерсов на фондовые индексы как в Штатах, так и во всем мире, отмечает эксперт в комментарии.

"Баланс рисков на предстоящую сессию оцениваем как негативный, прогнозируем повышенную волатильность и ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5440-5570 пунктов, - отмечает аналитик. - Фьючерс на S&P 500 указывает на возможность открытия сегодняшней торговой сессии ниже 5500 пунктов, что аннулирует ранее формировавшийся паттерн "двойное дно". Полагаем, что индекс широкого рынка устремится к следующей зоне поддержки около 5400 пунктов. Среднесрочные перспективы разворота рынка становятся более неопределенными".

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