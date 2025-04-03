"Т-Инвестиции" сохраняют прогнозную цену акций Группы Астра на уровне 610 руб

"Т-Инвестиции" в данное время сохраняют прогнозную цену акций "Группы Астра" на уровне 610 рублей за бумагу, что предполагает потенциал роста на 40%, сообщается в комментарии аналитиков брокера.

"Группа Астра" успешно отчиталась за 2024 год, но, по мнению аналитиков, неопределенность относительно результатов 2025 года сохраняется. Ее основной источник - высокие процентные ставки, которые оказывают давление на бюджеты клиентов. Менеджмент "Астры" уже видит некоторое замедление темпов роста в этом году, подчеркивается в комментарии.

"Потенциальное геополитическое потепление может оказать негативный эффект на позицию компании на рынке и ее финансовые показатели, так как продукты компании могут не выдержать конкуренции со стороны иностранных провайдеров в борьбе за B2B-клиентов", - указывают стратеги "Т-Инвестиций".

Они ожидают, что по итогам четвертого квартала компания направит 50% от скорректированной чистой прибыли на дивиденды. Таким образом, выплата может составить 11,5 рубля на акцию, что эквивалентно дивидендной доходности в 2,7% к текущей цене.

Эксперты брокера планируют пересмотреть таргет на фоне неблагоприятной конъюнктуры рынка и ожидаемого замедления темпов роста финансовых показателей.

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