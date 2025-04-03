Котировки нефти Brent могут продолжить движение в сторону $71/барр. в четверг - банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефти Brent могут продолжить движение в сторону $71/барр., а курс рубля - на время уйти ближе к 11,40 руб./юань в четверг, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Цены на нефть в среду вечером выросли на фоне дальнейшего витка роста напряжения на Ближнем Востоке. Впрочем, в четверг утром фьючерсы Brent уже упали к $72,5/барр. на фоне введения жестких пошлин со стороны США. В зависимости от ответных действий на тарифы Штатов котировки нефти рискуют продолжить движение в сторону $71/барр.", - пишут аналитики в обзоре.

Рубль, в свою очередь, в среду показывал смешанную динамику, но тяготел к укреплению. В целом рынок, по мнению экспертов банка, пока пребывает в ожидании дальнейшего развития геополитической ситуации. В четверг утром курс CNY/RUB находится у 11,52 руб./юань. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно.

"Сегодня Минфин должен анонсировать апрельские объемы операций с валютой по бюджетному правилу, - напоминают аналитики. - Если чистые продажи юаней ЦБ значимо вырастут, курс может на время уйти ближе к 11,40 руб./юань. Впрочем, в более долгосрочной перспективе операции по бюджетному правилу нейтральны для курса".

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