"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку бумаг Etalon

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив бумаг Etalon, сообщается в материале аналитика Андрея Шарова.

Эмитент в среду объявил о готовящемся запуске премиального бренда AURIX. У компании уже есть элитные проекты, но запуск отдельного бренда демонстрирует фокус на высокомаржинальных и устойчивых сегментах, отмечает эксперт.

"Ставки остаются высокими, а льготные программы ипотеки отменили, но в таких условиях Etalon удалось серьезно нарастить продажи в Москве и Санкт-Петербурге. Мы считаем, что диверсифицированный портфель проектов в разных ценовых сегментах поддержит продажи и высокую маржинальность девелопера в 2025 году. У нас "позитивный" взгляд на бумаги", - пишет Шаров в обзоре.

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