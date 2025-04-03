Brent торгуется у $73,2 за баррель

Фондовые индексы США выросли в среду по итогам волатильной сессии. Фондовые индексы Азии падают на торгах в четверг после введения США новых импортных пошлин. Цены на нефть падают в четверг утром.

Американские фондовые индексы завершили "в плюсе" волатильную сессию в среду.

Инвесторы ждали, когда президент США Дональд Трамп объявит подробности о новых импортных пошлинах, что произошло уже после окончания торгов.

Президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби днем ранее заявил, что введение новых пошлин может спровоцировать ускорение инфляции или замедление экономического роста. При этом, по его словам, статистические данные показывают, что экономика США в целом устойчива, рынок труда остается сильным, а инфляция отступила от пика, достигнутого в 2022 году.

Поскольку на импорт приходится всего 11% американской экономики, влияние пошлин на общие цены может быть ограниченным, сказал Гулсби в интервью телеканалу Fox News. Между тем влияние пошлин может выйти за данные рамки, если они будут распространяться также и на компоненты, используемые для производства в США. Кроме того, введение тарифов может вызвать тревогу и изменение поведения потребителей и бизнеса.

Заказы промышленных предприятий США в феврале выросли на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли в среду. Эксперты в среднем прогнозировали подъем на 0,5%, по данным Trading Economics.

Отраслевая организация ADP Employer опубликовала отчет, согласно которому, число рабочих мест в США в марте увеличилось на 155 тыс. Аналитики прогнозировали менее существенный прирост - на 105 тыс. При этом данные за февраль были пересмотрены в сторону повышения - до 84 тыс. с ранее объявленных 77 тыс.

В пятницу будут обнародованы официальные данные о состоянии рынка труда США в прошлом месяце. Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 140 тыс., а безработица осталась на отметке 4,1%.

Котировки акций Tesla (SPB: TSLA), снижавшиеся в начале торгов из-за негативной отчетности, увеличились к их завершению на 5,3%. Компания в первом квартале сократила поставки почти на 13% относительно того же периода прошлого года - до 336,681 тыс. электромобилей. При этом средний прогноз аналитиков составлял около 378 тыс. машин.

Поддержку бумагам автопроизводителя оказали сообщения СМИ о том, что Трамп якобы собирается в скором времени отстранить главу Tesla Илона Маска от его обязанностей руководителя Департамента эффективности правительства (DOGE).

Цена акций Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) выросла на 2%. Причиной этого стали новости о том, что компания подала заявку на покупку всей соцсети TikTok китайской ByteDance. Сумма предложения не уточняется.

Бумаги Charles Schwab Corp. (SPB: SCHW) подорожали на 1,2% - до $78,59. Аналитики Citi улучшили рекомендацию для них до "покупать" с "нейтрального уровня", подняв прогнозную котировку до $102 с $82.

Кроме того, котировки акций United Airlines Holdings (SPB: UAL) повысились на 4,7%, GE Vernova Inc. - на 4,8%, Apple Inc. (SPB: AAPL) и Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 0,3%, Boeing Co. (SPB: BA) и Walt Disney Co. (SPB: DIS) - на 0,2%.

В то же время цена акций nCino Inc. рухнула почти на 20%. Разработчик программного обеспечения для облачных услуг получил в минувшем квартале скорректированную прибыль в 12 центов на бумагу при консенсус-прогнозе в 19 центов, а также дал слабый прогноз на весь год.

Бумаги еще одного разработчика ПО BlackBerry подешевели на 9,1% также из-за разочаровавшей инвесторов квартальной отчетности.

Котировки акций Rivian (SPB: RIVN) упали на 6%. Производитель электромобилей в первом квартале снизил поставки на 36% - до 8,64 тыс. Аналитики в среднем ожидали, что продажи составят около 9 тыс. машин.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в среду вырос на 235,36 пункта (на 0,56%) и составил 42225,32 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов повысилось на 37,9 пункта (на 0,67%) - до 5670,97 пункта.

Индекс Nasdaq Composite увеличился на 151,16 пункта (на 0,87%) и завершил сессию на отметке 17601,05 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают в ходе торгов в четверг.

Президент США Дональд Трамп накануне объявил о решении ввести зеркальные пошлины в отношении торговых партнеров страны. Он также сказал, что установил минимальный уровень пошлин в 10%. В Белом доме пояснили, что базовые ставки начнут действовать с 5 апреля, а более высокие пошлины - с 9 апреля.

Кроме того, Вашингтон решил ввести пошлины в размере 25% на все автомобили иностранного производства, которые сразу вступают в силу.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 МСК снизился на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 2,1%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, который рассчитывает Caixin, в марте поднялся до 51,9 пункта (максимум за три месяца) по сравнению с 51,4 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали повышения в среднем до 51,6 пункта, по данным Trading Economics.

В число лидеров падения среди компонентов Hang Seng входят акции производителя трикотажных изделий Shenzhou International Group, подешевевшие на 14%, производителя электроинструментов и уборочных машин Techtronic Industries - на 13,7%, выпускающей компоненты для мобильных телефонов BYD Electronic - на 10,7%.

Кроме того, котировки акций интернет-ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) снизились на 5,9% и 5,4% соответственно, нефтяных CNOOC и PetroChina Co. (SPB: 857) - на 2,3% и 1,3% соответственно.

Между тем котировки бумаг производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) выросли на 0,7%, девелоперов China Resources Land и Longfor - на 1,6% и 0,4%, чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. - на 0,3%.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:36 МСК упало на 3,4%.

Существенное снижение показывают акции Sumitomo Pharma Co. (-10%), Resona (-9,2%), Konica Minolta (-8,7%), Panasonic и Subaru (-8,2%).

Дешевеют бумаги крупнейших банков страны Mizuho Financial Group (-9,2%), Mitsubishi UFJ Financial Group (-8,4%), Sumitomo Mitsui Financial Group и Nomura (-8,2%), а также автопроизводителей Toyota (-6,7%) и Nissan (-4,7%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:32 МСК уменьшился на 1% - до минимума за три месяца.

Цена акций Samsung Electronics, крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, снизилась на 2,2%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 2,4%, автомобильной Hyundai Motor - на 1,3%, сталелитейной Posco - на 0,6%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 за день потерял 0,9%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto упала на 3,4% и 2,7% соответственно.

Лидерами падения котировок стали акции Cettire, которая специализируется на продаже товаров модных брендов Prada, Gucci, Saint Laurent, и Ansell, выпускающей средства для защиты (перчатки и костюмы химзащиты). Они упали на 14,5% и 14,3% соответственно.

Профицит внешней торговли Австралии в феврале опустился до минимального уровня с августа 2020 года. Он составил 2,968 млрд австралийских долларов ($1,86 млрд) по сравнению с 5,16 млрд долларов в январе. При этом аналитики прогнозировали повышение в среднем до 5,6 млрд долларов, по данным Trading Economics.

Экспорт снизился на 3,6%, что является самым низким объемом за четыре месяца. Между тем импорт вырос на 1,6% и достиг рекорда.

Цены на нефть падают утром в четверг, инвесторы оценивают данные о запасах в США и новые импортные пошлины, объявленные президентом США Дональдом Трампом.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:11 мск торгуются по $73,18 за баррель, что на $1,77 (2,36%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В среду эти контракты подорожали на $0,46 (0,6%), до $74,95 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $1,8 (2,51%), до $69,91 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $0,51 (0,7%), до $71,71 за баррель.

Трамп объявил в среду о решении ввести зеркальные пошлины в отношении иностранных торговых партнеров его страны. При этом он пояснил, что американские пошлины "не будут полностью зеркальными", и показал таблицу, в которой указано, какие пошлины в среднем действуют в отношении США в других странах, и какие вводятся в ответ.

Так, согласно таблице, в Китае пошлины на продукцию США составляют в среднем 67%, а ответные американские будут на уровне 34%. Пошлины в ЕС оцениваются в 39%, ответные - на уровне 20%.

Пошлины со стороны Японии - 46%, ответные пошлины со стороны США - 24%. Индийские пошлины на американские товары оценены в 52%, ответные - 26%.

Трамп также отметил, что установил базовый минимальный уровень пошлин в 10%. В Белом доме между тем пояснили, что он начнет действовать 5 апреля, а более высокие пошлины - 9 апреля.

Согласно опубликованным накануне официальным данным, коммерческие запасы нефти в США на минувшей неделе выросли на 6,165 млн баррелей, дистиллятов - на 264 тыс. баррелей. При этом резервы бензина уменьшились на 1,551 млн баррелей.

Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 1,1 млн баррелей, бензина - на 1,9 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 2,373 млн баррелей.