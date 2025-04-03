Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2900-2980п в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2900-2980 пунктов в четверг, рынок останется волатильным, полагает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

Российский рынок акций по-прежнему остается крайне волатильным, ключевые бумаги ежедневно "мигрируют" из аутсайдеров в лидеры роста в зависимости от сантимента, констатирует аналитик.

Торги четверга, отмечает Крылова, будут также волатильными, рынок будет оценивать влияние внешнего фона (Дональд Трамп анонсировал торговые пошлины широким "фронтом" в отношении 183 стран), геополитики (в Вашингтоне идут переговоры главы РФПИ К. Дмитриева и спецпредставителя президента США С. Уиткоффа) и внутреннего фона (недельная инфляция ускорилась до 0,2%).

"Опасаемся, что устоять перед внешним негативом, учитывая, что и цены на нефть развернулись вниз, будет сложно, а существенного прорыва на фоне украинской темы пока не ожидается. Индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2900-2980 пунктов", - пишет эксперт ПСБ в обзоре.

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