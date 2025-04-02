"АКБФ" понизил прогнозную цену акций ВУШ Холдинга до 205,77 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций ПАО "ВУШ Холдинг" с 232,87 рубля до 205,77 рубля за штуку, рекомендация - "держать", сообщается в материале аналитиков.

Выручка ПАО "ВУШ Холдинг" от услуг кикшеринга в 2024 году по МСФО составила 14,3 млрд рублей, увеличившись на 33,3% по сравнению с 2023 годом, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль по итогам 2024 года составила 1,99 млрд руб. (+2,4% к 2023 году).

"Основным драйвером улучшения финансовых показателей стала операционная эффективность, - считают аналитики "АКБФ". - Количество поездок выросло на 44% (до 149,7 млн), а на одного активного пользователя - на 39% (до 20). Сравнительно медленная реакция рынка на внутренние макроэкономические ограничения и эффективность менеджмента поддержали результаты эмитента. Однако, замедление темпов роста операционных метрик и сохранение "жестких" условий (несмотря на потенциальное снижение реальной стоимости заимствований) заставляет нас снизить средне- и долгосрочные (2025-2031гг) прогнозы прироста выручки до 26%".

Прогноз чистой прибыли ПАО "ВУШ Холдинг" по итогам 2025 года снижен экспертами инвесткомпании с 2 млрд руб. до 1,9 млрд руб. Оценка EBITDA по итогам 2025 и 2026гг составляет 6,8 млрд руб. (против 6,9 млрд руб. ранее) и 7,8 млрд руб. соответственно.

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