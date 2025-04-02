Торговый диапазон для индекса Мосбиржи на апрель составляет 2800-3200 пунктов - Freedom Finance Global

Торговый диапазон для индекса Мосбиржи на апрель составляет 2800-3200 пунктов, считает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Эксперт обращает внимание на заявление замглавы Минфина Ивана Чебескова о том, что на российский рынок ценных бумаг уже заходят "ковбойские деньги", то есть средства инвесторов-нерезидентов, в основном - биржевых спекулянтов, приобретающих российские активы в обход санкций. Признаками притока капитала, как считают в Минфине, является рост на рынке ОФЗ и относительно крепкий рубль, в то время как фондовый рынок в марте упал на 4,2% (по индексу Московской биржи).

"Мы полагаем, что на рынок акций могли прийти хедж-фонды либо из дружественных стран, либо (не менее вероятно), из оффшоров дружественных стран, за которыми стоят, возможно, бенефициары из США, Канады или Евросоюза, - пишет Мильчакова. - С одной стороны, приток спекулятивного капитала в Россию может положительно сказаться на платёжном балансе и, в среднесрочном периоде, возможно, на котировках российских акций. С другой стороны, спекулятивный капитал вряд ли будет чем-то полезен российским компаниям с точки зрения привлечения финансирования, так как в IPO новых российских эмитентов, скорее всего, мало кто из них будет участвовать".

Кроме того, аналитик допускает, что хедж-фонды пришли на российский рынок в ожидании скорого потепления отношения России и США и последующей отмены санкций. Если это так, им придется ждать "у моря погоды" длительное время, возможно, что до конца текущего года, полагает эксперт инвесткомпании. В апреле Мильчакова прогнозирует колебания индекса Мосбиржи в рамках 2800-3200 пунктов.

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