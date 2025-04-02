"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Шорт в акциях "АЛРОСА", открытую 17 января 2025 года, с ожидаемой доходностью 8-10% до конца мая, говорится в комментарии инвесткомпании.

"С момента последнего обновления 10 марта бумага скорректировалась на 14% и выглядела хуже индекса Мосбиржи более чем на 6 процентных пунктов. Ждем, что низкие цены на алмазы и крепкий рубль будут и дальше оказывать давление на котировки акций. Помимо конъюнктуры, ближайшим негативным катализатором может выступить также финансовая отчетность за I квартал по РСБУ, которая в целом позволит понять траекторию развития бизнеса", - пишут аналитики.

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